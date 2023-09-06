Видео ⟩ Со следующего года сортировка биологических отходов станет обязательной

Большинство опрошенных (78%) жителей не знают, что с 2024 года сортировка биоотходов в Латвии будет обязательной. Лишь 17% респондентов знают о таких изменениях, выяснилось в исследовании, проведенном Getliņi EKO и компанией Norstat.
"Биоотходы - это все, что образуется при приготовлении пищи или работах по обслуживанию садовых и домашних растений. Мы видим, что сейчас большая часть биоотходов выбрасывается как бытовой мусор. Например, в Риге не менее 70% людей выбрасывают биоотходы вместе с бытовыми. В сельских районах их доля значительно меньше. Это один из древнейших методов сортировки, который теперь необходимо воплотить и в крупных городах", - отмечает руководитель проектов Getliņi EKO в сфере экологического образования Инесе Авота.
Предприятие Getliņi EKO начинает информационную кампанию Uzliec brūno ("Наполни коричневый"), чтобы способствовать сортировке биологически разлагаемых отходов, которая уже со следующего года станет обязательной в Латвии.
В ходе кампании жителей Латвии, особенно Риги и Рижского региона, попросят запросить у управляющих недвижимостью и отходами компаний специализированные контейнеры, предназначенные для сортировки биоотходов. Чтобы это сделать до того, как сортировка биоотходов станет обязательной, создан цифровой инструмент на сайте navkurmest.lv. С его помощью каждый житель может отправить своему домоуправлению виртуальный биомусор, чтобы заказать коричневый контейнер.
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