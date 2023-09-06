Видео ⟩ Со следующего года сортировка биологических отходов станет обязательной

"Биоотходы - это все, что образуется при приготовлении пищи или работах по обслуживанию садовых и домашних растений. Мы видим, что сейчас большая часть биоотходов выбрасывается как бытовой мусор. Например, в Риге не менее 70% людей выбрасывают биоотходы вместе с бытовыми. В сельских районах их доля значительно меньше. Это один из древнейших методов сортировки, который теперь необходимо воплотить и в крупных городах", - отмечает руководитель проектов Getliņi EKO в сфере экологического образования Инесе Авота.

Предприятие Getliņi EKO начинает информационную кампанию Uzliec brūno ("Наполни коричневый"), чтобы способствовать сортировке биологически разлагаемых отходов, которая уже со следующего года станет обязательной в Латвии.

В ходе кампании жителей Латвии, особенно Риги и Рижского региона, попросят запросить у управляющих недвижимостью и отходами компаний специализированные контейнеры, предназначенные для сортировки биоотходов. Чтобы это сделать до того, как сортировка биоотходов станет обязательной, создан цифровой инструмент на сайте navkurmest.lv. С его помощью каждый житель может отправить своему домоуправлению виртуальный биомусор, чтобы заказать коричневый контейнер.