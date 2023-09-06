Среда, 6 сентября, прежде всего ознаменовалась обидным поражением сборной Латвии на ЧМ по баскетболу. Но хватало и других событий: президент комментирует Закон об иммиграции, в Даугавгриве образуются пробки из фур, а белорусский шофер пытался дать взятку в 5 евро. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 6 сентября ⟩ Поражение сборной Латвии, полицейские на борту самолета и советы по сдаче экзамена
Новости Латвии:
Сборная Латвии по баскетболу не смогла пробиться в 1/2 финала чемпионата мира, в упорной борьбе уступив команде Германии.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич ждет, чем закончится дискуссия политиков насчет поправок к Закону об иммиграции, а также призывает живущих в Латвии россиян подавать заявления и учить латышский, так как "экзамен придется сдать, а язык - знать". Латвийское радио 4 взяло у главы государства интервью. RUS TVNET пересказывает главное из материала Rus.LSM.
Рижский микрорайон Даугавгрива заполонили грузовые автомобили. Предприниматели с улицы Флотес заявляют, что десятки фур блокируют проезд и из-за них обочины превращаются в болото. Подробнее об этом рассказала программа "Сегодня вечером" на портале Rus.LSM.lv.
Несохранение сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и овощи, которая будет действовать в Латвии до конца этого года, не является хорошей новостью для продовольственного рынка и общества, заявил в интервью агентству LETA председатель правления SIA Rimi Latvia Валдис Турлайс.
Департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) на основании информации, предоставленной Таможенным управлением VID и Департаментом внутренней безопасности, возбудил уголовное дело в отношении гражданина Беларуси за дачу взятки должностному лицу VID. Сотрудник таможни не принял предложенную взятку и немедленно сообщил об этом в Управление внутренней безопасности VID, сообщили RUS TVNET в службе.
На борт выполнявшего рейс номер FR 1136 самолета авиакомпании Ryanair, который 6 сентября в 14:30 направлялся из Рижского аэропорта в лондонский аэропорт Станстед, перед взлетом поднялись сотрудники Госполиции и вывели одного из пассажиров.
Бюро внутренней безопасности обратилось в прокуратуру для предъявления обвинения должностному лицу Видземского регионального управления Государственной полиции за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили в бюро.
В Италии умер осужденный за вымогательство взяток бывший ректор Рижской высшей школы управления педагогики и образования, а позднее - директор Рижской коммерческой гимназии Юрис Стабиньш.
В Риге задержаны двое граждан Грузии по подозрению в краже 1200 евро из автомобиля на парковке торгового центра, сообщили в Госполиции.
На предстоящей неделе в Латвии сохранится температура воздуха, соответствующая метеорологическому лету, хотя ожидаются несколько прохладных ночей, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Ожидается, что восстановление российской армии, дислоцированной на границе, до довоенного уровня может произойти в течение следующих пяти лет, говорится в обновленной концепции национальной обороны Латвии, поддержанной правительством во вторник, 5 сентября.
Во вторник, 5 сентября, скандального актера из России Алексея Панина задержали в Таллинне за пьяный дебош. Сегодня артист вышел на связь и прокомментировал свое задержание, пишет Limon.ee.
Рейс американской авиакомпании Delta, который 1 сентября следовал из Атланты в Барселону, вынужденно развернулся и совершил экстренную посадку из-за того, что у пассажира началась острая диарея, пишет издание "Правила жизни" со ссылкой на Fox, Insider и New York Post.
Власти испанского острова Форментера велели переехать мужчине, который последние 12 лет жил в пещере у моря, сообщает развлекательное издание LADBible.
C исследовательской станции Кейси в Антарктиде эвакуировали тяжелобольного исследователя. Из-за зимы на континенте эвакуацию пришлось осуществлять не самолетом, а ледоколом.
Интересное чтиво:
С понедельника школьники вернулись за парты, а "хактивисты" принялись атаковать госучреждения Латвии. Подверглась продолжительной кибератаке и TVNET GRUPA. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем важные события этой недели - начало учебного года с окончательным переходом к обучению на государственном языке, а также кибербезопасность государства.
Глеб Беляев переехал в Латвию из России и учил латышский язык с нуля. Он сдал экзамен на А2 и теперь рассказывает о своем опыте - не так уж это и сложно и совсем не страшно, считает он. Его историю от первого лица рассказывает даугавпилсский портал Chayka.lv.
"Мне Рига очень подходит", - говорит российский актер и музыкант Артур Смольянинов, покинувший РФ и ныне живущий в Латвии, в интервью на YouTube-канале "Говорящие Головы".
Несколько дней назад в социальных сетях распространилась публикация Санты Лубгане о мошенничестве SIA Studija ballītēm. Около 35 женщин и 40 детей пришли на мероприятие "Дочки-матери", где стали жертвами откровенного мошенничества. В этой организации работает звезда телешоу Вита Таубе, которая уже много лет занимается подобными схемами мошенничества. Объясняем, кто она такая и почему до сих пор продолжает свои махинации.
Вскоре в театре "Дайлес" будет показан спектакль "Леопольдштадт" в постановке голливудской знаменитости Джона Малковича. Многие могли только мечтать о работе со звездой такого уровня, но латвийский актер Никлавс Курпниекс отказался от этого.
Людмила Минакова, пятидесятилетняя работница завода из Тарту, в прошлом году продала свой дом в волости Пейпсияэре. Недвижимость площадью 1800 квадратных метров Минакова использовала в качестве дачи, дом был в среднем состоянии, поэтому она решила его продать за 22 000 евро. Теперь, спустя год после сделки, покупатель дома обратился в суд, утверждая, что продавец скрыл от новых владельцев множество дефектов, пишет Rus.Postimees.
Дональд Трамп не скрывает своих намерений вернуться в Белый дом и продолжает утверждать, что Европа не вносит достаточно средств в поддержку Украины, в то время как США уже перевыполнили объемы своих обязательств. Паркер Уотт, стажер Института Шютте Тартуского университета, пишет, что если в 2024 году президентом США будет избран Дональд Трамп или Рон Десантис, Украина лишится гарантированной роскоши в виде постоянной военной помощи, предоставляемой ей администрацией Джо Байдена.
Частью советской действительности - и в 1930-х годах, и в послевоенном СССР - был страх, что на тебя "настучат" соседи или сослуживцы. Сейчас политические доносы вернулись в общественную жизнь России: все чаще именно после них заводят дела за антивоенные высказывания. Би-би-си сравнила доносы 1930-х годов с современными и поговорила с историком и антропологом о том, зачем россияне их пишут.
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