Главное за 6 сентября ⟩ Поражение сборной Латвии, полицейские на борту самолета и советы по сдаче экзамена

Вскоре в театре "Дайлес" будет показан спектакль "Леопольдштадт" в постановке голливудской знаменитости Джона Малковича. Многие могли только мечтать о работе со звездой такого уровня, но латвийский актер Никлавс Курпниекс отказался от этого.

Людмила Минакова, пятидесятилетняя работница завода из Тарту, в прошлом году продала свой дом в волости Пейпсияэре. Недвижимость площадью 1800 квадратных метров Минакова использовала в качестве дачи, дом был в среднем состоянии, поэтому она решила его продать за 22 000 евро. Теперь, спустя год после сделки, покупатель дома обратился в суд, утверждая, что продавец скрыл от новых владельцев множество дефектов, пишет Rus.Postimees.

Дональд Трамп не скрывает своих намерений вернуться в Белый дом и продолжает утверждать, что Европа не вносит достаточно средств в поддержку Украины, в то время как США уже перевыполнили объемы своих обязательств. Паркер Уотт, стажер Института Шютте Тартуского университета, пишет, что если в 2024 году президентом США будет избран Дональд Трамп или Рон Десантис, Украина лишится гарантированной роскоши в виде постоянной военной помощи, предоставляемой ей администрацией Джо Байдена.

​Частью советской действительности - и в 1930-х годах, и в послевоенном СССР - был страх, что на тебя "настучат" соседи или сослуживцы. Сейчас политические доносы вернулись в общественную жизнь России: все чаще именно после них заводят дела за антивоенные высказывания. Би-би-си сравнила доносы 1930-х годов с современными и поговорила с историком и антропологом о том, зачем россияне их пишут.