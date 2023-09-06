Видео ⟩ "Вы все равно команда мечты!" - эмоции болельщиков после матча Латвия - Германия

Болельщики пришли на Эспланаду с единой целью - держать кулаки за победу! В середине дня за решающей игрой нашей сборной наблюдали сотни людей: родители с младенцами и ученики, работающие и неработающие, даже сотрудники посольства Германии. На последних секундах слез не могли сдержать даже мужчины, которые обычно такие же каменные, как и Райнис, находящийся неподалеку. Однако при этом все поклонники баскетбола остаются при общем мнении, что наша сборная великолепная и надо продолжать бороться!