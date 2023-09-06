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Видео ⟩ "Вы все равно команда мечты!" - эмоции болельщиков после матча Латвия - Германия

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš

В среду, 6 сентября, на Эспланаде болельщики сборной Латвии по баскетболу сидели на бетонных плитах, на траве, на одеялах для пикника и даже "на коленях у Райниса", сообщается в передаче LTV Dienas ziņas.

Болельщики пришли на Эспланаду с единой целью - держать кулаки за победу! В середине дня за решающей игрой нашей сборной наблюдали сотни людей: родители с младенцами и ученики, работающие и неработающие, даже сотрудники посольства Германии. На последних секундах слез не могли сдержать даже мужчины, которые обычно такие же каменные, как и Райнис, находящийся неподалеку. Однако при этом все поклонники баскетбола остаются при общем мнении, что наша сборная великолепная и надо продолжать бороться!

Подробнее смотрите в сюжете!

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