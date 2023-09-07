СМИ: Жагарсом заинтересовались несколько команд Евролиги

23-летний Жагарс стал одним из наиболее заметных игроков на чемпионате мира - в шести матчах он в среднем проводил на площадке 26 минут, набирал 14,2 очка, делал 2,3 подбора и отмечался 6 результативными передачами.

Баскская газета El Correo, журналист Хорди Симо и латвийский портал Sportacentrs.com сообщают, что интерес к Жагарсу проявляет клуб из Виктории, в котором ранее играл Артур Куруц. Кроме того, повторный интерес к Жагарсу выразила "Валенсия", а также в своих рядах его хотели бы видеть вильнюсский баскетбольный клуб Wolves и немецкие клубы "Телеком" и "Ратиофарм".

В прошлом сезоне Жагарс представлял литовский "Невежис". В 22 матчах он в среднем проводил на площадке 28 минут и набирал 15,4 очка, отдавал 4,4 результативной передачи и делал 2,9 подбора. В данный момент баскетболист находится в статусе свободного агента.

С 2017 года Жагарс был в системе испанского клуба "Ховентут". В высшей лиге Испании он принял участие в 42 матчах, где в среднем за 8 минут набирал 2,5 очка и отдавал 1,2 результативной передачи. Часть прошлого сезона игрок провел в клубе немецкой баскетбольной Бундеслиги "Ловен Брауншвейг".