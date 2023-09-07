Латвия обыграла Италию и поборется за 5-е место на ЧМ

Матч прошёл на стадионе "Молл оф Азия-Арена" на Филиппинах и завершился победой латвийской сборной со счётом 87:82 (18:26, 28:16, 21:18, 20:22).

Самым результативным игроком встречи стал Андрей Гражулис, который записал в свой актив 28 очков. Ещё 12 очков в копилку латвийской команды принёс Айгарс Шкеле. У итальянцев наилучшую статистику продемонстрировал Луиджи Датоме - 20 очков.

Для сборной Латвии эта победа стала пятой на дебютном чемпионате мира - это рекорд по числу побед в дебюте. Предыдущий рекорд принадлежал сборной Чехии, которая в 2019 году выиграла четыре матча на своём первом чемпионате мира.

Таким образом, в матче за 5-6-е место сборная Латвии 9 сентября сыграет с победителем пары Литва - Словения, которые свой матч проведут сегодня в 15:30 по латвийскому времени.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира Канада встретится со сборной Сербии, а Германия сыграет со сборной США. Полуфиналы состоятся в пятницу, а битва за бронзу и финал - в воскресенье, 10 сентября.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.