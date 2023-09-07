Литва - следующий соперник сборной Латвии на ЧМ по баскетболу!

Матч прошёл на стадионе "Молл оф Азия-Арена" на Филиппинах и завершился убедительной победой литовской сборной со счётом 100:84 (33:21, 20:22, 22:20, 25:21).

Самым результативным игроком встречи стал лидер словенской сборной Лука Дончич. На его счету сегодня 29 очков и шесть подборов. Среди литовцев стоит лучшим стал Йонас Валанчюнас - 24 очка и 12 подборов.

Таким образом, в матче за 5-6-е место сборная Литвы сыграет против Латвии, а 7-8-е места между собой разыграют Италия и Словения. Обе игры пройдут 9 сентября.

Лучший результат сборной Литвы на чемпионатах мира - бронза в 2010 году. Для сборной Латвии нынешний чемпионат мира является дебютным.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира Канада встретится со сборной Сербии, а Германия сыграет со сборной США. Полуфиналы состоятся в пятницу, а битва за бронзу и финал - в воскресенье, 10 сентября.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.