Эстонец выиграл один из сложнейших марафонов мира

Известный эстонский танцор в стиле уличного танца и ультраспортсмен Йоэль Юхт выиграл один из самых сложных и экстремальных марафонов в мире Fire and Ice Ultra. Марафон проходит каждый год в Исландии и длится шесть дней. В ходе испытания необходимо преодолеть 250 километров необитаемой и дикой вулканической местности, пишет Rus.Postimees.
В ходе ультразабега, который длился с 28 августа по 2 сентября, Йоэль Юхт превзошел остальных участников более чем на два часа и зафиксировал лучшее время как среди мужчин, так и в целом за весь марафон. Йоэлю потребовалось в общей сложности 34 часа и 29 минут бега и ходьбы, чтобы преодолеть дистанцию, причем он оставался впереди остальных участников на протяжении всего забега.
"За успешными соревнованиями стоит отличная подготовка под руководством моего давнего тренера Эйко Тоома - я делал все так, как он мне говорил, и все получилось. Также я хорошо продумал, какое снаряжение и сколько еды взять с собой, чтобы сделать рюкзак максимально легким - мой определенно был одним из самых легких. В-третьих, я бы выделил фактор удачи - мне повезло обойтись без травм, и я еще раз убедился, что чем сложнее трасса, тем лучше мой результат", - прокомментировал Юхт сразу после финиша.
Особенность марафона Fire and Ice Ultra в том, что спортсмену на дистанции приходится справляться самостоятельно и выживать в одиночку. Ночевать придется в палатке, а при себе нужно иметь все необходимое питание и снаряжение. Около 75% маршрута марафона не имеет беговой трассы как таковой - каждому спортсмену предстоит придумать, как передвигаться и преодолевать препятствия. За день бегом или ходьбой преодолевается не менее 42 километров, а подъем в общей сложности составляет более 3000 метров.
"Ландшафт там постоянно меняется: если вначале дорога была гладкой, то потом она стала каменистой, извилистой и холмистой. Участки между холмами иногда были заросшими травой, и их приходилось перепрыгивать - это было одно из мест, где можно было нарастить преимущество, поскольку у меня с собой были очень хорошие беговые палки. Дважды пришлось переправляться через ледяную реку - сам смотришь, рискнешь ли наступить босиком на острые и скользкие камни или же намочишь кроссовки и носки. Я все же переправлялся босиком, и хотя потерял некоторое время, мне удалось наверстать упущенное, выйдя на дистанцию в сухих носках и кроссовках", - вспоминает Йоэль.
Однако совсем без проблем не обошлось. Первые два дня марафона проходили на высоте 700 метров над уровнем моря, из-за чего частота пульса была слишком высокой, и с этим приходилось справляться. В какой-то момент продырявился матрас, но Юхту удалось его починить. Однажды ночью в Исландии разбушевался шторм, в новостях людей просили по возможности оставаться дома, поскольку скорость ветра достигала 50 метров в секунду. Крыша палатки Юхта прогнулась от ветра, и ее тоже пришлось ремонтировать в полночь - о сне пришлось забыть.
На четвертый день марафона спортсменов ждала самая длинная дистанция соревнований - 72 километра. В тот день Йоэль Юхт слишком туго завязал кроссовки и не учел, что во время бега у него отекут ноги. Но и это не остановило спортсмена, он принял несколько обезболивающих и выиграл гонку того дня.
Участие Юхта в марафоне поддержал проект Fenix Adventure (Fenix Casino), созданный именно для поддержки спортсменов-экстремалов. По словам Марье Браунбрюк, менеджера по маркетингу казино Fenix, важнейшей целью проекта является поддержка начинаний и путешествий спортсменов таким образом, чтобы они были прежде всего безопасными, хорошо спланированными и оснащенными всем необходимым.
"После непростого забега организаторы марафона неоднократно подчеркнули то обстоятельство, что подготовка Юхта, четкое планирование и умение рассчитывать свои силы стало тем, что принесло ему победу, - сказала Браунбрюк. - Мы очень рады, что марафон Юхта прошел безопасно и без травм. А победные медали, которые он получил в конце трудной недели - это еще одна реализованная и в хорошем смысле безумная мечта".
Ультрамарафон Fire and Ice Ultra проходит на территории, которая является частью природного и культурного наследия ЮНЕСКО и не заселена людьми. Чтобы попасть туда, нужно подать заявление на получение специального разрешения, в мире лишь очень небольшое количество людей видело этот район своими глазами.
В прошлом году Йоэль Юхт преодолел 500 километров на трассе Montane Lapland Arctic Ultra на севере Финляндии, а одно из его первых безумных приключений состоялось в 2017 году в пустыне Сахара, где он пробежал 247 километров на марафоне Des Sables.
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