Эстонец выиграл один из сложнейших марафонов мира

"Ландшафт там постоянно меняется: если вначале дорога была гладкой, то потом она стала каменистой, извилистой и холмистой. Участки между холмами иногда были заросшими травой, и их приходилось перепрыгивать - это было одно из мест, где можно было нарастить преимущество, поскольку у меня с собой были очень хорошие беговые палки. Дважды пришлось переправляться через ледяную реку - сам смотришь, рискнешь ли наступить босиком на острые и скользкие камни или же намочишь кроссовки и носки. Я все же переправлялся босиком, и хотя потерял некоторое время, мне удалось наверстать упущенное, выйдя на дистанцию в сухих носках и кроссовках", - вспоминает Йоэль.

Однако совсем без проблем не обошлось. Первые два дня марафона проходили на высоте 700 метров над уровнем моря, из-за чего частота пульса была слишком высокой, и с этим приходилось справляться. В какой-то момент продырявился матрас, но Юхту удалось его починить. Однажды ночью в Исландии разбушевался шторм, в новостях людей просили по возможности оставаться дома, поскольку скорость ветра достигала 50 метров в секунду. Крыша палатки Юхта прогнулась от ветра, и ее тоже пришлось ремонтировать в полночь - о сне пришлось забыть.