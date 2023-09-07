Умер "двойник" музыканта Сергея Жукова и солист группы "Поднимаем Руки Вверх!" Сергей Богданов

Информацию о кончине певца подтвердил его коллега, музыкант Алексей Потехин, благодаря активному сотрудничеству с которым и сходству с лидером российской группы "Руки Вверх!" Сергеем Жуковым Богданов стал известным.

В составе группы "Поднимаем Руки Вверх" Богданов исполнял популярные песни группы "Руки Вверх" - от хита "Крошка моя" до "18 мне уже".

О смерти Богданова стало известно в ночь с 6 на 7 сентября, когда его коллега по группе Алексей Потехин опубликовал у себя на странице в Instagram пост, которым поделилась также жена Алексея. "Всего 37 лет, ну как же так? Скорбим, пусть земля тебе будет пухом!" - написала супруга музыканта.

Сам Потехин - экс-участник и один из основателей оригинальной группы "Руки Вверх!".