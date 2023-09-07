Фото ⟩ В Огре пропал молодой человек. Полиция просит помощи в поисках

Государственная полиция разыскивает Ралфа Артуса Вервейко 2005 года рождения, который вчера, 6 сентября, около 10 часов утра вышел из дома в Огре на аллее Берзу и до сих пор не вернулся.
Молодой человек уехал на велосипеде, изображенном на фото, с собой у него был черный рюкзак.
Жителей Огре и его окрестностей просят обратить внимание и посмотреть записи со своих камер видеонаблюдения.
Приметы Ралфа Артуса: рост 181 см, худощавое телосложение, темные пятна на затылке.
Он был одет в черную кофту с капюшоном, черные джинсы и очки.
Госполиция призывает всех, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру телефона 20269017 или 110.
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