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Фото ⟩ В Огре пропал молодой человек. Полиция просит помощи в поисках

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В Огре пропал молодой человек. Полиция просит помощи в поисках
В Огре пропал молодой человек. Полиция просит помощи в поисках Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает Ралфа Артуса Вервейко 2005 года рождения, который вчера, 6 сентября, около 10 часов утра вышел из дома в Огре на аллее Берзу и до сих пор не вернулся.

Молодой человек уехал на велосипеде, изображенном на фото, с собой у него был черный рюкзак.

Жителей Огре и его окрестностей просят обратить внимание и посмотреть записи со своих камер видеонаблюдения.

Фото: Valsts policija

Приметы Ралфа Артуса: рост 181 см, худощавое телосложение, темные пятна на затылке.

Он был одет в черную кофту с капюшоном, черные джинсы и очки.

Госполиция призывает всех, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру телефона 20269017 или 110.

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