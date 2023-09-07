Фото ⟩ В Огре пропал молодой человек. Полиция просит помощи в поисках

Молодой человек уехал на велосипеде, изображенном на фото, с собой у него был черный рюкзак.

Жителей Огре и его окрестностей просят обратить внимание и посмотреть записи со своих камер видеонаблюдения.

Фото: Valsts policija

Приметы Ралфа Артуса: рост 181 см, худощавое телосложение, темные пятна на затылке.

Он был одет в черную кофту с капюшоном, черные джинсы и очки.

Госполиция призывает всех, кто располагает информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру телефона 20269017 или 110.