Латвия потерпела разгромное поражение от Хорватии в отборе на Евро-2024

Матч прошёл в хорватском городе Риека и завершился разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

Уже к перерыву хорваты вели со счётом 3:0. Хорваты вышли вперёд уже на третьей минуте после того как точным ударом со штрафного отметился Бруно Петкович. На 13-й минуте Лука Иванушец удвоил преимущество хорватской сборной, а на 44-й Петкович оформил дубль.

В начале второго тайма Латвию от пропущенного гола спасла перекладина, но на 68-й минуте Андрей Крамарич довёл счёт до крупного. Окончательный счёт на табло на 78-й минуте установил Марио Пашалич.

Напомним, сборная Латвии начала отборочный турнир на Евро-2024 с выездного поражения от Уэльса (0:1), затем дома уступила Турции (2:3) и на выезде проиграла Армении (1:2).

В данный момент сборная Турции с 10 очками возглавляет группу "D", а следом с 7 очками идут Хорватия и Армения. Уэльс с 4 баллами располагается на четвёртой строчке, а Латвия без набранных очков занимает пятое место.

Следующий матч сборная Латвии по футболу проведёт 11 сентября у себя дома против команды Уэльса. Матч пройдёт на рижском стадионе "Сконто".