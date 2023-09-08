Канада не сумела выйти в финал чемпионата мира по баскетболу

Полуфинальный матч прошёл на стадионе "Молл оф Азия-Арена" в Филиппинах и завершился со счётом 95:86 (23:15, 29:24, 23:24, 20:23) в пользу сербов.

Отметим, что сборная Сербии лидировала на протяжении всей встречи. Самым результативным игроком в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 23 очка. На его счету также 4 подбора и 3 результативные передачи.

В составе канадцев наибольшее количество очков набрал Ар Джей Барретт, достигший отметки в 23 очка.

Сборная Сербия второй раз в своей истории дошла до финала мирового первенства. В 2014 году сербы в решающем матче уступили американцам.

В финале Сербия встретится с победителем второго полуфинала между сборными США и Германии, который состоится сегодня, 8 сентября в 15:40. Матчи за бронзу и финал пройдут в воскресенье, 10 сентября.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.