Стали известны финалисты чемпионата мира по баскетболу

Полуфинальный матч прошёл на стадионе "Молл оф Азия-Арена" на Филиппинах и завершился со счётом 113:111 (33:31, 26:29, 35:24, 19:27) в пользу баскетболистов сборной Германии.

Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной Германии Андреас Обст, набравший 24 очка и шесть передач. Ещё два немецких игрока преодолели планку в 20 набранных очков: Франц Вагнер (22 очка и пять подборов) и Даниэль Тайс (21 очко и семь подборов). У американцев 23 очка набрал Энтони Эдвардс.

Cборная Германии впервые в истории вышла в финал мирового первенства. До этого лучшим результатом немцев была бронза на ЧМ в 2002 году. Сборная США упустила шанс выиграть чемпионат мира в рекордный шестой раз. Последний раз американцы побеждали в 2014 году.

Таким образом, в финале сборная Германии встретится с командой Сербии, которая одержала победу над Канадой (95:86) и второй раз в своей истории дошла до финала мирового первенства. В матче за третье место американцы сыграют против канадцев.

Матч за бронзу и финал пройдут в воскресенье, 10 сентября.

Финальный турнир чемпионата мира проходит в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.