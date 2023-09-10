19-летняя Гауфф завоевала свой первый титул на турнире "Большого шлема"

Американская теннисистка Коко Гауфф выиграла Открытый чемпионат США. В финальном матче турнира она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 час 5 минут. За это время Гауфф сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Соболенко четыре подачи навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти. Теннисистки играли друг с другом шестой раз, американка лидирует 4:2 в очном противостоянии.

Гауфф выиграла дебютный турнир "Большого шлема", а также шестой трофей в карьере и четвёртый в сезоне. Она заработает 2000 рейтинговых очков и 3 миллиона долларов призовых, Соболенко - 1300 баллов и 1,5 млн призовых.

Титул позволит 19-летней Гауфф дебютировать в топ-3 рейтинга WTA и стать первой ракеткой США.

Напомним, ранее сообщалось, что Соболенко по итогам US Open станет первой ракеткой мира. Это произошло благодаря вылету представительницы Польши Иги Свёнтек в 1/8 финала турнира, где она проиграла первой ракетке Латвии Алёне Остапенко.