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Видео ⟩ Литовскую звезду баскетбола рассмешил вопрос о Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

После победы в матче чемпионата мира над сборной Словении баскетболист сборной Литвы Йонас Валанчюнас на послематчевой пресс-конференции рассмеялся над вопросом журналиста Латвийского телевидения (LTV) Рейниса Ошениекса.

Напомним, сборная Литвы в субботу в Маниле в борьбе за 5-е место на чемпионате мира сыграет против команды Латвии.

Литва накануне обыграла Словению со счетом 100:84 (33:21, 20:22, 22:20, 25:21), а латвийские баскетболисты оказались сильнее сборной Италии - 87:82 (18:26, 28:16, 21:18, 20:22).

После победы Литвы над Словенией журналист Латвийского телевидения (LTV) Рейнис Ошениекс задал Валанчюнасу вопрос с долей юмора: "Есть ли на этой планете игрок, которого вы ненавидите больше всего, и почему он латыш?".

Йонас Валанчюнас тут же рассмеялся.

"Это шутка, не правда ли? Я надеюсь, что это шутка!" - ответил литовский баскетболист

Журналист подтвердил, что это шутка. 

Видео: Вопрос журналиста LTV 

На просьбу описать следующих соперников Валанчюнас отметил, что сборная Латвии играет в баскетбол, аналогичный тому, который демонстрирует Литва.

"У них есть цель, они сражаются вместе, хорошо пасуют, помогают друг другу. У них хорошая "командная химия". Это их главный источник силы, - подчеркнул Валанчюнас. - Даже если у них нет лучшего игрока, Кристапа Порзиньгиса, они играют в потрясающий баскетбол".

"Латвийцы доказали, что они действительно сильная команда. Игра против них будет непростой.

Они такие же, как и мы - сражаются за свою страну, отдают все свои силы на поле и не сдаются. Это будет отличный матч.

Будем бороться", - пообещал Валанчюнас, добавив, что ему нравится латвийская команда и он уважает ее за то, как далеко она сумела пройти.

Поддержали литовцев на арене и латвийские болельщики, приехавшие в Манилу.

"Я слышал, как латыши поддерживают нас и скандируют "Литва, Литва!". Мы соседи, и было приятно слышать, что они нас поддерживают", - сказал Валанчюнас, добавив, что две страны Балтии уже входят в шестерку лучших в мире и показывают хорошую игру в баскетбол.

Финальный турнир чемпионата мира завершится 10 сентября.

Видео: Пресс-конференция после игры со Словенией

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