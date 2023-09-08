Видео ⟩ Литовскую звезду баскетбола рассмешил вопрос о Латвии

"Латвийцы доказали, что они действительно сильная команда. Игра против них будет непростой.

Они такие же, как и мы - сражаются за свою страну, отдают все свои силы на поле и не сдаются. Это будет отличный матч.

Будем бороться", - пообещал Валанчюнас, добавив, что ему нравится латвийская команда и он уважает ее за то, как далеко она сумела пройти.

Поддержали литовцев на арене и латвийские болельщики, приехавшие в Манилу.

"Я слышал, как латыши поддерживают нас и скандируют "Литва, Литва!". Мы соседи, и было приятно слышать, что они нас поддерживают", - сказал Валанчюнас, добавив, что две страны Балтии уже входят в шестерку лучших в мире и показывают хорошую игру в баскетбол.

Финальный турнир чемпионата мира завершится 10 сентября.

Видео: Пресс-конференция после игры со Словенией