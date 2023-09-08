Видео ⟩ Порзиньгис прокомментировал болезненное поражение Латвии от Германии

С результатом 79:81 (16:13, 18:23, 25:26, 20:19) сборная Латвии в упорной борьбе признала превосходство сборной Германии.

В самом конце матча Давис Бертанс имел шанс на победу дальним броском, но мяч не попал в корзину.

В недрах Сети можно найти критиков, которые считают, что последнюю атаку сборная Латвии могла построить по-другому, вместо того, чтобы завершить ее дальним броском Бертанса.

"Давис был нашим лучшим вариантом. Этот парень - сумасшедший снайпер - возможно, один из лучших в мире. Он делает сумасшедшие броски", - сказал Порзиньгис.

Бертанс набрал в общей сложности 20 очков в матче, реализовав шесть из 13 дальних бросков. Он реализовал 23 трёхочковых в семи матчах, что является самым большим количеством попаданий на чемпионате мира.

"Мы доверяем ему на 1000%", - добавил латвийский баскетболист, который не участвует в чемпионате мира из-за травмы, но находится с командой на этом турнире.

DAVIS BERTANS FOR THE WIN... NOT GOOD, GERMANY MOVE ON TO THE SEMI-FINALS. 🤯#FIBAWC pic.twitter.com/mv46svGKYb — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 6, 2023

"Конечно, это больно. Конечно, тогда у меня разбилось сердце. Однако я бы ни на что не променял этот бросок", - сказал Порзиньгис.

"Если бы у него получился этот бросок, это было бы достойно фильма", - считает игрок НБА "Бостон Селтикс".

Сборная Латвии завершит свое участие в чемпионате мира балтийским дерби в борьбе за пятое место. Игра против Литвы запланирована на субботу (начало в 15:30).