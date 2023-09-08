Видео ⟩ В Риге прошел парад корги

Вечером 8 сентября в Риге состоялся специальный флешмоб - прогулка с корги от памятника Свободы до посольства Великобритании, на которую собрались десятки собак со своими хозяевами.

Как рассказала программе 900 sekundes автор идеи и журналистка TVNET Герда Пулкстене, интерес к этому мероприятию выразил даже посол Великобритании.

Фото и видео: В годовщину смерти королевы Елизаветы II в Риге прошел парад корги

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, которая после смерти королевы взяла на себя заботу о двух ее питомцах - Мике и Санди, рассказала в апреле этого года, как поживают собаки.

В интервью Райлану Кларку на BBC Radio 2 Сара Фергюсон публично заявила, что корги "по-настоящему счастливы" и, похоже, оправились от потери любимой хозяйки.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

Она сказала: "Они замечательные, они действительно счастливы, и теперь их хвосты подняты, так что я думаю, что они пережили свое горе".

Напомним, королева Елизавета II скончалась 8 сентября в 15:10 в замке Балморал в Шотландии. 19 сентября состоялось знаменательное историческое событие - похороны королевы. На похоронах присутствовали около 500 глав государств и иностранных лидеров, в том числе и действующий на тот момент президент Латвии Эгил Левитс с супругой. После смерти королевы королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз - теперь Карл III.