Инфографика ⟩ Годовая инфляция в августе в Латвии снизилась до 5,4%

В августе этого года по сравнению с июлем потребительские цены в Латвии снизились на 0,6%, а за год - в августе этого года по сравнению с августом 2022 года - увеличились на 5,4%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 6,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В то же время за 12 последних месяцев средний уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами вырос в августе на 15,6%.
По сравнению с июлем 2023 года в августе 2023 года наиболее существенное влияние на изменение уровня цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки (-0,5 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (-0,2 п. п.), группа различных товаров и услуг (-0,1 п. п.), а также связанные с транспортом товары и услуги (+0,3 п. п.).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,8%.
Наиболее существенное влияние на снижение среднего уровня цен в этой группе оказали свежие овощи (-17,1%) и картофель (-15,1%). Подешевели свежие фрукты (-4,1%) и яйца (-3,4%). Главным образом под влиянием акций стали дешевле молоко (-12,4%), молочные продукты (-3,2%), мясо домашней птицы (-1,3%), сливочное масло (-3,8%), сахар (-4,3%), прохладительные напитки (-4,4%), кондитерские изделия (-0,7%), а также сыр и творог (-0,5%). Подорожал кофе (+4,1%), вяленое, соленое или копченое мясо (+0,7%), растительное масло (+4,6%), мясные изделия (+1,7%), сухофрукты и орехи (+5,1%), а также свинина (+0,7%).
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц снизился на 1,2%. Наиболее существенное падение цен в группе отмечалось на электроэнергию (-3%). Дешевле стали тепловая энергия и твердое топливо, зато подорожали аренда жилья и вывоз мусора.
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 2,2%, на что в основном повлиял рост цен на топливо на 6,5%. Цены на дизельное топливо выросли на 8,3%, на бензин - на 5,4%, а цены на автомобильный газ снизились на 1,1%. Подешевели пассажирские авиаперевозки.
В группе различных товаров и услуг цены за месяц снизились на 1,6%. Главным образом под влиянием акций подешевели товары личной гигиены и средства ухода за внешностью.
В остальных группах потребления наиболее значительное снижение цен в течение месяца отмечено на обувь, средства для уборки и ухода за жильем, художественную литературу, фармацевтические продукты, корм для животных. В свою очередь, повысились цены на одежду, комплексные услуги отдыха, услуги ресторанов и кафе.
В августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+2,1 п. п.), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,6 п. п.), здравоохранение (+0,6 п. п.), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (+0,6 п. п.), группа различных товаров и услуг (+0,5 процентного пункта), а также товары и услуги, связанные с транспортом (-0,4 п. п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 8,2%. Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в группе оказали хлеб (+22,2%), кондитерские изделия (+7,7%), макаронные изделия (+10,6%). Дороже стало вяленое, соленое или копченое мясо (+10,9%), свинина (+16,9%), мясные изделия (+10,7%). Выросли цены на кофе (+14,9%), свежие фрукты (+9,1%), фруктовые и овощные соки (+19%), мороженое (+15,1%), яйца (+11,8%), шоколад (+10,4%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+15,2%), свежие овощи (+4,6%), соусы и приправы (+23,1%), оливковое масло (+20,1%), сыр и творог (+2,3%). Дороже были и сушеные, консервированные другим способом или обработанные овощи (+15,9%), прохладительные напитки (+13,8%). При этом спад цен отмечался на молоко (-13,1%), сливочное масло (-15,8%), молочные продукты (-3,3%), а также мясо домашней птицы (-2,6%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 8,1%. Цены на алкогольные напитки поднялись на 8,8% за счет подорожания пива, крепких алкогольных напитков и вина. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 6,8%.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 9,6%. Стали дороже фармацевтические продукты, услуги врачей-специалистов, а также стоматологические услуги.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 3,3%, что обусловлено главным образом падением цен на топливо на 10,6%. Дизельное топливо подешевело на 11,9%, бензин - на 8,8%, а автомобильный газ - на 13,2%. При этом выросли цены на обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские перевозки по автодорогам и пассажирские авиаперевозки.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год поднялись на 8,9% за счет подорожания корма для животных, культурных услуг, услуг отдыха и спорта, абонентской платы за телевидение, цветов, газет и журналов.
Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за год увеличился на 11,7%. За год подорожали услуги питания, в частности, услуги ресторанов и кафе - на 9,7%, услуги столовых - на 12,2%, предприятий фастфуда - на 11%. Наблюдался и рост цен на гостиничные услуги.
В группе различных товаров и услуг цены за год увеличились на 10,1%, на что главным образом повлиял рост цен на товары личной гигиены и средства по уходу за внешностью. Дороже стали услуги парикмахерских и салонов красоты, стоимость проживания в пансионатах для пожилых людей, страхование автотранспортных средств.
В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечен на тепловую энергию, телекоммуникационные услуги, средства чистки и ухода за жильем, одежду и водоснабжение. В свою очередь, снизились цены на природный газ, твердое топливо и электроэнергию.
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