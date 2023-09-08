Инфографика ⟩ Годовая инфляция в августе в Латвии снизилась до 5,4%

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 8,1%. Цены на алкогольные напитки поднялись на 8,8% за счет подорожания пива, крепких алкогольных напитков и вина. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 6,8%.

В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 9,6%. Стали дороже фармацевтические продукты, услуги врачей-специалистов, а также стоматологические услуги.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 3,3%, что обусловлено главным образом падением цен на топливо на 10,6%. Дизельное топливо подешевело на 11,9%, бензин - на 8,8%, а автомобильный газ - на 13,2%. При этом выросли цены на обслуживание и ремонт личных транспортных средств, пассажирские перевозки по автодорогам и пассажирские авиаперевозки.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год поднялись на 8,9% за счет подорожания корма для животных, культурных услуг, услуг отдыха и спорта, абонентской платы за телевидение, цветов, газет и журналов.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за год увеличился на 11,7%. За год подорожали услуги питания, в частности, услуги ресторанов и кафе - на 9,7%, услуги столовых - на 12,2%, предприятий фастфуда - на 11%. Наблюдался и рост цен на гостиничные услуги.

В группе различных товаров и услуг цены за год увеличились на 10,1%, на что главным образом повлиял рост цен на товары личной гигиены и средства по уходу за внешностью. Дороже стали услуги парикмахерских и салонов красоты, стоимость проживания в пансионатах для пожилых людей, страхование автотранспортных средств.

В остальных группах потребления наибольший рост цен в течение года отмечен на тепловую энергию, телекоммуникационные услуги, средства чистки и ухода за жильем, одежду и водоснабжение. В свою очередь, снизились цены на природный газ, твердое топливо и электроэнергию.