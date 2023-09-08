Туман и теплый день: синоптики о погоде в субботу

Видимость в тумане снизится до 100-600 метров. Будет преобладать слабый ветер и безветрие, а также облачность, без существенных осадков. Температура воздуха опустится до +10...+14 градусов.

Днем выглянет солнце, осадков не ожидается, сохранится слабый, преимущественно юго-восточный, ветер. Максимальная температура воздуха днем составит +20...+24 градуса.

В Риге субботнее утро, возможно, будет туманным. В течение дня облачность сократится и станет выглядывать солнце. При слабом ветре температура воздуха к исходу ночи понизится до +14 градусов, а во второй половине дня воздух прогреется до +23 градусов.