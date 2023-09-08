Сб, 9.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Туман и теплый день: синоптики о погоде в субботу

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Рига в тумане. Иллюстративное фото.
Рига в тумане. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В ночь на субботу, 9 сентября, во многих районах Латвии образуется туман, который местами сохранится до полудня, прогнозируют синоптики.

Видимость в тумане снизится до 100-600 метров. Будет преобладать слабый ветер и безветрие, а также облачность, без существенных осадков. Температура воздуха опустится до +10...+14 градусов.

Днем выглянет солнце, осадков не ожидается, сохранится слабый, преимущественно юго-восточный, ветер. Максимальная температура воздуха днем составит +20...+24 градуса.

В Риге субботнее утро, возможно, будет туманным. В течение дня облачность сократится и станет выглядывать солнце. При слабом ветре температура воздуха к исходу ночи понизится до +14 градусов, а во второй половине дня воздух прогреется до +23 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх