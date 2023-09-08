Фото ⟩ Бронза - наша: сборная Латвии вернулась с Кубка Европы по баскетболу 3x3

В борьбе за бронзовые медали сборная Латвии со счетом 22:19 обыграла команду Франции.

16 из 22 очков набрал Ласманис, у Раймо четыре очка и восемь подборов, а у Лациса - два очка и три подбора.

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В финале Сербия обыграла Литву со счетом 22:20.

В женском турнире, где Латвия не была представлена, победу одержали Нидерланды, обыгравшие Испанию со счетом 21:18.

Кроме Ласманиса, в сборной не играют привычные игроки основного состава Наурис Миезис, Агнис Чаварс и Эдгар Круминьш. Играя в разных составах, сборная Латвии в этом сезоне уже достигла двух больших успехов - заняла третье место на чемпионате мира и одержала победу на Европейских играх.

В 2017 году сборная Латвии завоевала титул чемпионов Европы, а в 2018 и 2022 годах стала обладательницей серебряных медалей. Во всех трех случаях команда играла в составе олимпийской сборной.

Женская сборная Латвии по баскетболу 3х3 не прошла в финальный турнир.