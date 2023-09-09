Сильное землетрясение в Марокко: число жертв превысило тысячу

По последним данным, распространенным государственным телевидением Марокко, жертвами землетрясения стали 1037 человек. 1204 человека ранены, из них 721 находятся в критическом состоянии.
Толчок магнитудой 6,8 произошел накануне вечером на юге Марокко, примерно в 70 км от Марракеша.
Через 19 минут последовал еще один магнитудой 4,9.
Марроканские каналы показывают кадры с камер CCTV, запечатлевшие момент землетрясения.
На камере одного из ресторанов видно, как люди спокойно ужинают на террасе и вдруг вскакивают и бегут подальше от здания. Изнутри помещения также бежит толпа. Под ноги людям падают куски крыши террасы.
Геофизический центр Марокко сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Атласских гор. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 и сообщила, что оно произошло на относительно небольшой глубине — 18,5 км.
Горный район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 км к юго-западу от Марракеша. Землетрясение началось после 23:00 по местному времени. Оно также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра.
Как сообщает Reuters со ссылкой на жителей Марракеша, в старом городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились несколько зданий. Местное телевидение показало кадры упавшего минарета мечети, отмечает агентство.
В Твиттере (теперь называется X) распространяются различные видео, как утверждается, последствий землетрясения, однако Би-би-си не может оперативно подтвердить их подлинность.
Moment of building collapse at #Morocco after massive #earthquake— Updates (@sirfupdate) September 9, 2023
#Maroc #moroccosismo #earthquake #deprem #earthquakes #Sismo #Morocco pic.twitter.com/zXeLEuNVEA
🚨 #BREAKING | #Morocco | #earthquake | #Marrakech |#الزلزال | #المغرب— Mohsan (@MohsanLFC) September 9, 2023
Massive destruction that occurred to the lighthouse and minaret of one of the mosques in the city of Marrakesh following the earthquakes that struck Morocco. Pray for Morocco 🙏
pic.twitter.com/LSQpzUkm85
Официальная информация о произошедшем появилась только спустя несколько часов.
Сначала агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника сообщало о десятках погибших. Большинство из них, по его словам, находятся в горных районах, куда трудно добраться.
Позже министерство внутренних дел сообщило, что по меньшей мере 296 человек погибли и 153 получили ранения.
Эти цифры все еще являются официальными, но, судя по всему, скоро власти обновят данные.