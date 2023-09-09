Шкеле назвал возможную проблему в решающем матче против сборной Литвы

Мужская сборная Латвии по баскетболу на чемпионате мира сыграет против Литвы иначе, чем в проверочном матче перед турниром, заявил игрок сборной Латвии Айгар Шкеле.
В субботу сборная Латвии проведёт последний матч, в котором встретится с Литвой и поборется за пятое место. Начало игры - в 15:30 по латвийскому времени.
Перед чемпионатом мира латыши встречались с литовцами в последнем проверочном матче в Тайване и потерпели поражение со счётом 69:93.
"Это будет совсем иная игра, не как в Тайване. Мы очень плохо начали, и всё было испорчено уже в первой четверти. Начали стрессовать с самого начала, были какие-то неспортивные, и Дависа [Бертанса] удалили, всё пошло не так, как планировалось", - отметил Шкеле.
"Теперь уверенности определённо больше. Вроде бы на каждую игру выходим с одинаковой уверенностью, но в той игре просто всё не пошло. Теперь будет последний матч, больше экономить нечего, нужно выкладывать всё, что осталось", - добавил баскетболист.
Он рассказал, что ещё не видел подготовленный тренерами видеоматериал о сборной Литвы, однако латыши и так хорошо знают стиль игры соперника.
"Валанчюнас - самый большой двигатель Литвы. Нужно остановить его и маленьких игроков, которые помогают ему создавать эти ситуации", - отметил Шкеле.
Литовская команда, которая в среднем за матч делала 39,9 подбора, - является одной из лучших команд в борьбе под корзиной, тогда как латыши, делавшие в матче в среднем 30,4 подбора, - одни из самых слабых по этому показателю.
"Подборы будут проблемой. Похоже, что сегодня против Валанчюнаса начнет [Клавс] Чаварс, поэтому у него сначала будет задача потолкаться. После этого пойдут следующие - Андрей [Гражулис], Анджей [Пасечник], может быть. На самом деле у них хороши все игроки, не только один Валанчюнас. В целом нам вообще нужно сыграть очень хороший матч, чтобы победить", - пояснил Шкеле.
Завершится чемпионат мира 10 сентября.
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