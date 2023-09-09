Шкеле назвал возможную проблему в решающем матче против сборной Литвы

В субботу сборная Латвии проведёт последний матч, в котором встретится с Литвой и поборется за пятое место. Начало игры - в 15:30 по латвийскому времени.

Перед чемпионатом мира латыши встречались с литовцами в последнем проверочном матче в Тайване и потерпели поражение со счётом 69:93.

"Это будет совсем иная игра, не как в Тайване. Мы очень плохо начали, и всё было испорчено уже в первой четверти. Начали стрессовать с самого начала, были какие-то неспортивные, и Дависа [Бертанса] удалили, всё пошло не так, как планировалось", - отметил Шкеле.

"Теперь уверенности определённо больше. Вроде бы на каждую игру выходим с одинаковой уверенностью, но в той игре просто всё не пошло. Теперь будет последний матч, больше экономить нечего, нужно выкладывать всё, что осталось", - добавил баскетболист.

Он рассказал, что ещё не видел подготовленный тренерами видеоматериал о сборной Литвы, однако латыши и так хорошо знают стиль игры соперника.