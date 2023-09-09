В оккупированном РФ городе в Запорожской области уничтожен штаб "Единой России"

Удар по штабу партии был нанесен во время, когда Россия проводит псевдовыборы на оккупированных территориях Украины.

"Адские псевдовыборы на временно оккупированных территориях продолжаются. (...) Говорят, что штаб партии "Единая Россия", вероятно, был поражен "тогда, когда результаты там "рисовали" партийщики из Пензы", - сообщил Федоров.

Он также добавил, что местные жители подтвердили уничтожение штаба "Единой России" в Пологи, и отметил, что

"Мелитополь едва успевает принимать подгоревших оккупантов", часть из которых отправилась в больницу, а часть - напрямую в морг.

Утром в пятницу Федоров сообщил, что в оккупировнном городе Бердянске прогремели взрывы и есть разрушения. Два взрыва в полночь произошли на территории муницпального лицея Бердянска, где размещен "избирательный участок" оккупантов.

Вечером в пятницу источники новостного агентства УНИАН сообщили, что к взрывам в Бердянске причастна Служба безопасности Украины.