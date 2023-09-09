Почти половина жителей Латвии считает мотоциклистов агрессивными

В то же время до конца августа на компенсацию ущерба в компанию Ergo подано на 22% меньше ДТП с участием мототранспорта, чем за тот же период прошлого года, что по мнению Ergo является сигналом, что культура вождения улучшилась. До конца августа было получено 87 таких заявок. В основном, в такие ДТП были вовлечены мотоциклисты, гораздо реже - водители мотороллеров и мопедов.

Опрос, в котором жителей призывали оценить культуру вождения мотоциклистов, указывает на то, что образ мотоциклиста в глазах общества скорее негативный. Однако в результатах опроса чувствуется и положительная нотка, так как довольно большая часть опрошенных считает, что у культуры вождения мотоциклов есть тенденция к улучшению, а не к ухудшению, указывают представители Ergo.

Более трети или 38% опрошенных признали, что, принимая участие в дорожном движении как автоводители и пешеходы, попадали в ситуации, когда мотоциклисты угрожали их безопасности. Водители эту угрозу ощущали чаще (25%), чем пешеходы (13%).