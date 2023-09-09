Почти половина жителей Латвии считает мотоциклистов агрессивными

Почти половина или 45% жителей Латвии считают мотоциклистов очень агрессивными водителями, которые часто нарушают правила дорожного движения, сообщили агентству LETA представители страхового общества Ergo со ссылкой на данные проведенного опроса.
В то же время до конца августа на компенсацию ущерба в компанию Ergo подано на 22% меньше ДТП с участием мототранспорта, чем за тот же период прошлого года, что по мнению Ergo является сигналом, что культура вождения улучшилась. До конца августа было получено 87 таких заявок. В основном, в такие ДТП были вовлечены мотоциклисты, гораздо реже - водители мотороллеров и мопедов.
Опрос, в котором жителей призывали оценить культуру вождения мотоциклистов, указывает на то, что образ мотоциклиста в глазах общества скорее негативный. Однако в результатах опроса чувствуется и положительная нотка, так как довольно большая часть опрошенных считает, что у культуры вождения мотоциклов есть тенденция к улучшению, а не к ухудшению, указывают представители Ergo.
Более трети или 38% опрошенных признали, что, принимая участие в дорожном движении как автоводители и пешеходы, попадали в ситуации, когда мотоциклисты угрожали их безопасности. Водители эту угрозу ощущали чаще (25%), чем пешеходы (13%).
В свою очередь по регионам Латвии чаще всего с неприятными ситуациями на дорогах, связанными с культурой вождения мотоциклистов, сталкивались жители Земгале (43%). За Земгале следуют Курземе, Рига, округа столицы и Видземе, а наименьшую опасность со стороны мотоциклистов испытывали жители Латгале - 32%.
Описывая, какими в дорожном движении являются водители мотоциклов, большая часть или 45% опрошенных указали, что мотоциклисты - агрессивные водители, которые часто нарушают правила дорожного движения. Примерно треть или 32% респондентов оценили мотоциклистов нейтрально, а 18% - положительно, посчитав, что мотоциклисты вежливы и соблюдают правила. Негативнее всего к мотоциклистам относятся люди старшего возраста (в возрасте 60-74 лет), а благоприятельнее всего - жители в возрасте от 30 до 39 лет.
В свою очередь ответы на вопрос об изменении культуры вождения мотоциклистов демонстрируют более позитивную тенденцию. 35% респондентов настроены довольно оптимистично, считая, что культура вождения мотоциклов меняется в лучшую сторону и мотоциклисты стали более уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.
Впрочем, 22%, или каждый пятый, придерживаются противоположного мнения, считая, что мотоциклисты становятся только безрассуднее, а 37% полагают, что за последние годы существенных изменений в культуре вождения не произошло. Наиболее критичны в этом вопросе жители Земгале, а наиболее позитивно настроены жители Видземе и Курземе.
Исследование было проведено компанией Norstat Latvija по заказу компании Ergo, которая в августе 2023 года опросила 1009 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет по всей Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!