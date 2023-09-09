Победа! Латвия разгромила Литву и заняла 5-е место на чемпионате мира

Матч прошёл на стадионе "Молл оф Азия-Арена" в Пасае (Филиппины) и завершился победой латвийской сборной со счётом 98:63 (28:20, 21:18, 28:9, 21:16).

Лучшим в составе латвийской команды был Артур Куруц, который набрал 20 очков. Ещё 17 очков хаработал Роланд Шмит. У литовцев 16 очков заработал Рокас Йокубайтис и 15 очков набрал Йонас Валанчюнас.

Ранее в матче за 7-е место сборная Словении переиграла Италию - 89:85 (15:18, 27:23, 28:19, 19:25). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич, набравший 29 очков, десять подборов и восемь передач.

Накануне определились финалисты турнира. В решающем матче за титул чемпионов мира поспорят сборные Сербии и Германии, а в матче за бронзовые медали встретятся США и Канада. Обе игры пройдут в воскресенье, 10 сентября.

Чемпионат мира впервые проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах.