Зеленский: война замедляется, Украине сложнее получать вооружение

По его словам, контрнаступление Украины будет продвигаться быстрее на южном и восточном фронтах, если вооруженные силы страны получат более мощное вооружение.

"Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия.

Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Зеленский также заявил, что на наступление ВСУ оказывает влияние поставки западного вооружения, в том числе самолетов.

"Как влияет оружие? Конкретно и непосредственно, без абстракций и риторики. Есть конкретное влияние конкретного оружия. Чем оно мощнее, дальнобойнее, тем быстрее идет контрнаступление. Освобождение нашей территории. Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление", - заявил президент Украины.