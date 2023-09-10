Жагарс об ощущениях после матча против Литвы, побитии рекорда и статусе отношений

Жагарс отмечает - чувства после удачного матча "крутые". "Мы - в топ-5, неплохо", - говорит талантливый баскетболист.

Видео: Жагарс общается с Ксавьером

Точно такие же ощущения у Жагарса и по поводу собственных достижений в матче. "Очень круто. Я очень горд". Побить мировой рекорд в этом матче он не ожидал, однако о приближении к достижению ему во время игры напомнили товарищи по команде. "За какие две или три минуты до конца игры, когда выходил на площадку, мне Дайрис Бертанс и Эмилс Томс сказали, что осталось всего две передачи до рекорда".

На вопрос, ожидал ли он победы с преимуществом в почти 30 очков, Жагарс отметил, что нет, однако команда была очень настроена на победу.

"Мы эту игру восприняли очень лично, так как в Тайване проиграли Литве с разницей в почти 30 очков. Это была следующая игра, поэтому мы были такими воинственными".

Несмотря на то, что отношения между латвийскими фанатами и "бралюкасами" литовцами хорошие и острой конкуренцией особо не выделяются, Жагарс отметил, что среди игроков всё не так. "Бралюкасов" больше среди фанатов - среди игроков не так сильно".

Подробно о планах после чемпионата Жагарс не рассказал. "Поеду обратно в Латвию. Я пока еще свободный агент", - сказал он, отметив, что есть некоторые клубы, к которым он потенциально может присоединиться, однако в детали не погружался.

Говоря о статусе своих отношений, на что особенно большое внимание обращает латвийское общество, Жагарс подтвердил, что он свободен и планирует серьёзнее заняться поисками любимой женщины.