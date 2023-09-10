Видео ⟩ Неймар побил рекорд легендарного Пеле

Бразилия на своей площадке со счетом 5:1 (1:0) разгромила Боливию.

31-летний Неймар забил последние два гола в составе своей сборной. На 61-й минуте матча от ударом с небольшого расстояния он замкнул передачу Родриго.

Neymar nearly scored an all-time goal last night 😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/g1iyqm0zFO — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 9, 2023

На 3-й минуте компенсационного времени после паса Рафиньи Неймар установил окончательный результат - 5:1.

Неймар мог забить еще по меньшей мере один гол, но на 17-й минуте матча он не реализовал пенальти - удар отразил голкипер.

Сейчас на счету Неймара в составе сборной Бразилии 79 голов в 125 матчах. Пеле в 92 матчах забил на два гола меньше.

"Я очень рад, просто нет слов, - заявил Неймар, когда президент Бразильской футбольной федерации Эднанду Родригес вручал ему мемориальную доску. - Я никогда не думал, что установлю этот рекорд".

"Я очень рад, просто нет слов, - заявил Неймар, когда президент Бразильской футбольной федерации Эднанду Родригес вручал ему мемориальную доску. - Я никогда не думал, что установлю этот рекорд".

Brazil have a new goalscoring king! 🇧🇷👑



Neymar's 78th goal overtakes Pele as @CBF_Futebol's all-time men's leading scorer. 🔝#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EmztniOFMJ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 9, 2023

"Превзойдя Пеле, я не стал лучше его. Я всегда хотел вписать свое имя в историю бразильского футбола и национальной сборной. Сегодня я сделал это", - сказал Неймар.