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Видео ⟩ Неймар побил рекорд легендарного Пеле

rus.tvnet.lv
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Неймар
Неймар Фото: EPA/Scanpix

В пятницу Неймар забил два гола в составе сборной Бразилии в рамках квалификационного турнира на чемпионат мира 2026 года, побив рекорд легендарного Пеле по забитым голам.

Бразилия на своей площадке со счетом 5:1 (1:0) разгромила Боливию.

31-летний Неймар забил последние два гола в составе своей сборной. На 61-й минуте матча от ударом с небольшого расстояния он замкнул передачу Родриго.

На 3-й минуте компенсационного времени после паса Рафиньи Неймар установил окончательный результат - 5:1.

Неймар мог забить еще по меньшей мере один гол, но на 17-й минуте матча он не реализовал пенальти - удар отразил голкипер.

Сейчас на счету Неймара в составе сборной Бразилии 79 голов в 125 матчах. Пеле в 92 матчах забил на два гола меньше.

"Я очень рад, просто нет слов, - заявил Неймар, когда президент Бразильской футбольной федерации Эднанду Родригес вручал ему мемориальную доску. - Я никогда не думал, что установлю этот рекорд".

"Я очень рад, просто нет слов, - заявил Неймар, когда президент Бразильской футбольной федерации Эднанду Родригес вручал ему мемориальную доску. - Я никогда не думал, что установлю этот рекорд".

"Превзойдя Пеле, я не стал лучше его. Я всегда хотел вписать свое имя в историю бразильского футбола и национальной сборной. Сегодня я сделал это", - сказал Неймар.

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