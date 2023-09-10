Видео ⟩ Неймар побил рекорд легендарного Пеле

В пятницу Неймар забил два гола в составе сборной Бразилии в рамках квалификационного турнира на чемпионат мира 2026 года, побив рекорд легендарного Пеле по забитым голам.
Бразилия на своей площадке со счетом 5:1 (1:0) разгромила Боливию.
31-летний Неймар забил последние два гола в составе своей сборной. На 61-й минуте матча от ударом с небольшого расстояния он замкнул передачу Родриго.
Neymar nearly scored an all-time goal last night 😮💨😮💨 pic.twitter.com/g1iyqm0zFO— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 9, 2023
На 3-й минуте компенсационного времени после паса Рафиньи Неймар установил окончательный результат - 5:1.
Неймар мог забить еще по меньшей мере один гол, но на 17-й минуте матча он не реализовал пенальти - удар отразил голкипер.
Сейчас на счету Неймара в составе сборной Бразилии 79 голов в 125 матчах. Пеле в 92 матчах забил на два гола меньше.
"Я очень рад, просто нет слов, - заявил Неймар, когда президент Бразильской футбольной федерации Эднанду Родригес вручал ему мемориальную доску. - Я никогда не думал, что установлю этот рекорд".
"Я очень рад, просто нет слов, - заявил Неймар, когда президент Бразильской футбольной федерации Эднанду Родригес вручал ему мемориальную доску. - Я никогда не думал, что установлю этот рекорд".
Brazil have a new goalscoring king! 🇧🇷👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 9, 2023
Neymar's 78th goal overtakes Pele as @CBF_Futebol's all-time men's leading scorer. 🔝#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EmztniOFMJ
"Превзойдя Пеле, я не стал лучше его. Я всегда хотел вписать свое имя в историю бразильского футбола и национальной сборной. Сегодня я сделал это", - сказал Неймар.
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