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Россия снова атаковала Киев дронами

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Киев после атаки дронов
Киев после атаки дронов Фото: Reuters/ScanPix

В ночь на 10 сентября Россия атаковала Киев 33 дронами-камикадзе, 26 из которых удалось сбить.

"Предварительно, это были барражирующие боеприпасы типа Shahed. Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений", - заявил в Telegram глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, в Шевченковском районе на открытой местности ликвидирован пожар травы и деревянных шпал. Кроме того, один из обломков дрона попал в 25-этажный жилой дом, в одной из квартир повреждено окно и вещи, сообщает Русская служба ВВС.

В Подольском районе на открытую территорию также упали обломки, кроме того, был поврежден припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередач. Кроме того, ликвидировано возгорание на открытой территории в Святошинском районе.

Глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников в регионе был поврежден некий инфраструктурный объект, но "жертв и разрушений нет".

Воздушная тревога в ночь на воскресенье продолжалась более трех часов.

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