Канада впервые завоевала медали ЧМ по баскетболу

Матч за третье место прошёл на стадионе "Молл оф Азия-Арена" в Пасае (Филиппины) и завершился победой сборной Канады в овертайме - 127:118 (34:25, 24:31, 33:26, 20:29, 16:7).

Самым результативным игроком встречи стал канадец Диллон Брукс, который, помимо 39 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач. В составе сборной США лучшим стал Энтони Эдвардс, набравший 24 очка.

Канадцы впервые выиграли медали чемпионата мира, а сборная США второй раз подряд не попала в число призёров мирового первенства. Всего сборная США пять раз выигрывала чемпионат мира и ещё семь раз попадала в призёры.

Напомним, в решающем матче за титул чемпионов мира поспорят сборные Сербии и Германии, которые в полуфинале мирового первенства обыграли североамериканские команды. Финал состоится в воскресенье, 10 сентября. Начало в 15:40 по латвийскому времени.

Чемпионат мира впервые проходит сразу в трёх странах - в Индонезии, Японии и на Филиппинах.