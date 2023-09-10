РБК: Еврокомиссия подтвердила - россиянам запрещено ввозить в ЕС личные автомобили и не только

Как пишет РБК, Еврокомиссия подтвердила, что в случае, если гражданин России въезжает на территорию ЕС на личном автомобиле, это может считаться нелегальным импортом.

Ранее автомобили некоторых стран были задержаны при въезде в Германию. По регламенту, определяющему правила эмбарго на российский импорт, в Евросоюз нельзя ввозить товары, "производящие существенные доходы для России". Юристы утверждали, что местные учреждения неправильно интерпретируют таможенный закон, однако позиция Еврокомиссии по данному вопросу оставалась неясной.

Теперь же Еврокомиссия дала ответ: не важно, как, с какими целями и на какой срок ввозится автомобиль, на который установлены российские номера, это все равно запрещено, пишет РБК.

Кроме того, россияне рискуют потерять ввозимую косметику, чемоданы, ноутбуки и мобильные телефоны, так как все это упомянуто в приложении к регламенту. В Еврокомиссии отрицательно ответили на конкретный вопрос о возможности провоза не только автомобилей, но и личных вещей.

В регламенте присутствуют и другие пункты: запрещено ввозить изделия из кожи и меха, драгоценные и полудрагоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты и фотокамеры, сообщает РБК.

Таможня Германии в начале июля сообщила, что автомобили с российскими номерами будут арестовываться, однако на самом деле такие аресты накладывались избирательно.