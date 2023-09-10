Eurostat посчитал долю России в торговле Евросоюза

Через месяц после российского вторжения в Украину, в марте прошлого года, дефицит торгового баланса ЕС с Россией составлял 18,5 млрд евро, прежде всего из-за высоких цен на энергоносители. К июню 2023 года он упал до 400 млн евро и четвертый месяц подряд составлял менее миллиарда евро, сообщает Eurostat.

Во втором квартале этого года дефицит товарообмена ЕС и России составлял 1,6 млрд евро, во много раз меньше, чем во втором квартале 2022 года, когда он превышал 45 млрд евро.

Снижение дефицита было во многом обусловлено снижением импорта энергоносителей - дефицит энерготорговли за год сократился с 40,4 млрд до 5,7 млрд евро.

По данным Eurostat, за последние два года спрос ЕС на российскую энергию заметно сократился.

По сравнению со вторым кварталом 2021 года доля импортированной из России нефти в импорте в целом упала ко второму кварталу этого года на 27 процентных пунктов с 29,2 до 2,3 процента, доля природного газа с 38,5 до 12,9 процента, а доля каменного угля с 45 до 0 процентов.