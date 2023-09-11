ФОТО ⟩ В Сигулде прошёл мировой тур по джиу-джитсу

Более 400 участников из 24 стран мира состязались на татами до позднего вечера. Это был один из самых больших турниров по джиу-джитсу в странах Балтии.

На татами боролись как самые маленькие (с 6 лет) так и возрастные спортсмены (50+).

В командном зачёте латвийские спортсмены уверенно взяли лидерство и заняли первые три места - золото досталось Gracie Barra Brasa, серебро - Rīga Grappling Club, а бронза - A1 Jiu-Jitsu Academy.

Джиу-джитсу - молодой и развивающийся во всём мире вид спорта. Им занимаются мировые звёзды кинематографа Том Харди и Киану Ривз, а также многие популярные личности, такие как Марк Цукерберг и Илон Маск.

В этом году впереди у латвийских спортсменов чемпионат Европы и чемпионат мира в Абу-Даби (ОАЭ).