Германия впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу

Решающий матч прошёл на стадионе "Молл оф Азия-Арена" в Пасае (Филиппины) и завершился победой сборной Германии со счётом 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20).

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстировал Алекса Аврамович - 21 очков.

Отметим, что немцы выиграли все восемь игр на турнире, а сербы до финального матча оступились лишь однажды, уступив на групповом этапе сборной Италии (76:78).

Для Германии эта победа стала первой в истории на мировых первенствах. До этого момента лучшим достижением команды были бронзовые медали на чемпионате мира‑2002.

Ранее сборная Канады стала бронзовым призёром чемпионата мира по баскетболу, обыграв в овертайме матча за 3-е место звёздную команду США - 127:118 (34:25, 24:31, 33:26, 20:29, 16:7).

Канадцы впервые выиграли медали чемпионата мира, а сборная США второй раз подряд не попала в число призёров мирового первенства.

Чемпионат мира по баскетболу впервые проходил сразу в трёх странах - в Индонезии, Японии и на Филиппинах.