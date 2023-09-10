Знаменитый педагог Дима Зицер - о школе без оценок и звонков

Обязательно примете! Потому что это не по-людски - так себя вести. Дети тоже это понимают. Они ничем от нас не отличаются, кроме размера, между прочим. Есть особенности такие-сякие, но вообще нет. Для нас с вами ведь нет круче рамки, чем осознанная свобода. Мне задают вульгарные вопросы: хорошо, а если дети решат, что в столовой можно наливать алкоголь? Но они же не решат такого никогда в жизни! В этом вопросе есть заведомая дискриминация: их якобы только отпусти, и такое начнется! Не начнется. У нас в школе есть парламент, и вам не передать, как бережно он относятся к ответственности. Они меня могут уволить. У нас есть конституция, и если я буду ее нарушать, значит, нужно уволить. И у администрации школы нет права вето.