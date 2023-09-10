Знаменитый педагог Дима Зицер - о школе без оценок и звонков

Один из мировых лидеров неформальной педагогики, основатель легендарной школы «Апельсин», автор многих книг, программ и методик Дима Зицер с прошлого года живет в Таллинне. Раньше он это делал в Санкт-Петербурге и много ездил. Здесь его тоже непросто поймать. Но Rus.Postimees это удалось. Когда еще говорить с педагогом о школе, как не в начале учебного года, когда все только начинается?
В мире русскоязычного образования Дима Зицер - одно из самых известных имен, пишет Rus.Postimees. Его считают гением педагогики и самоуверенным болтуном, преданным своему делу энтузиастом и ловким коммерсантом. Этот разброс уже означает, что равнодушных нет, а в Диме - что-то есть. Причем очень и очень много, как явствует из истории его многолетнего педагогического творчества и работы ведущим топ-менеджером частного петербургского образования.
Школа "Апельсин" была основана в 2008 году как проект Института Неформального Образования (INO), основанного Димой и Наташей Зицер. Уменьшительные имена используются тут вовсе не потому, что в школе преобладают наглые дети платежеспособных родителей. В "Апельсине" отношения между людьми горизонтальные, педагоги там - друзья, а не авторитеты. В школе принято пользоваться телефонами, чтобы что-то узнать, а физику изучают на примере розетки и микроволновки. Дети учатся в школе с четырех лет, потому что Дима уверен, что с этого возраста люди становятся осознанными субъектами.
- Вы совсем переехали в Эстонию?
- Я постоянно езжу, но последний год здесь важнейший базис моей жизни. Школа в Петербурге еще работает, там живые люди, и просто так взять и уехать с концами в такой ситуации совершенно невозможно. Сколько это продлится, никто не знает. Не хотелось бы, чтобы те или иные решения кто-то принимал за тебя, но…