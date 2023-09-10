Что делать со сверхприбылью латвийских банков? Минфину не нравится опыт Литвы

Все больше стран Европы рассматривают вопрос о том, как лучше облагать налогом быстро растущую прибыль банков. В Латвии доходы банков от процентов выросли более чем в два раза за счет платежей заемщиков. В соседней Литве банками уже были выплачены первые так называемые солидарные платежи в государственный бюджет, в то время как в Латвии еще продолжаются дебаты о правильной модели.
Литовский вариант вряд ли будет использован латвийскими политиками. Новая коалиция, скорее всего, поддержит предложение Министерства финансов об обязательной уплате банками налога на прибыль, которого им до сих пор удавалось избегать, сообщает программа LTV De Facto.
Платежи по процентам быстро растут
Главным оружием Европейского центрального банка в борьбе с инфляцией является повышение процентных ставок. Для большинства людей выплаты по кредиту привязаны к ставкам ЕЦБ, поэтому почти каждый, кто взял кредит, столкнулся с резким ростом расходов.
Женщина, живущая в Рижском районе, согласилась анонимно поделиться своим примером: "Год назад я платила 170 евро по процентам, сейчас - 480 евро. Сумма основного долга уменьшилась, а проценты безумно растут. Я думаю, что люди загнаны в такой тупик, и нет абсолютно никакой поддержки со стороны государства. Вся эта система не в порядке. Я не знаю, что будет дальше, мы живем сегодняшним днем".
Между тем прибыль банков от процентов, выплачиваемых клиентами, резко возросла, свидетельствуют данные Банка Латвии.
В первом квартале этого года доход удвоился и составил 260 млн евро по сравнению со 131 млн евро в первом квартале 2022 года.
В первом полугодии текущего года процентные доходы составили 575 млн евро, что уже на 50 млн евро больше, чем за весь 2021 год. При этом процентные расходы банков выросли на гораздо меньшую сумму. Результат - существенная прибыль.
"Увеличение прибыли банков связано не с тем, что они стали активнее кредитовать или вывели на рынок какие-то новые, инновационные продукты, которые позволили бы им привлечь дополнительных клиентов и увеличить объемы бизнеса. В значительной степени это происходит из-за увеличения разницы в процентных ставках, причем весьма пассивным образом", - сказал Улдис Руткасте, руководитель департамента монетарной политики Банка Латвии.
Он также отметил, что в нормальной ситуации повышение ставок ЕЦБ не должно так быстро увеличивать прибыль банков, поскольку банкам также приходится увеличивать выплаты вкладчикам. Однако этого не происходит или происходит медленно:
"Например, банки по-прежнему не платят за остаток денег на текущих счетах, поэтому общие процентные ставки по депозитам значительно ниже.
Немаловажным фактором является и то, что конкуренция в банковском секторе, скажем так, менее активна, а хотелось бы, чтобы банки активно конкурировали между собой, пытались перехватить вкладчиков друг у друга. Конечно, тогда ставки по вкладам росли бы гораздо быстрее", - сказал представитель Банка Латвии.
В Литве с банков уже взыскали 56 миллионов евро
Ряд европейских стран вводят новые временные налоги на банки, чтобы заставить их поделиться сверхприбылью. В Литве банки должны были осуществить первый платеж солидарности до 31 августа - всего за квартал было собрано 56 миллионов евро.
Это вызвало резкую реакцию банков, которые намерены оспорить налог в суде. Министерство финансов Литвы ответило LTV, что оно оценило юридические риски и что ни один банк пока не подал судебный иск. Министерство также подчеркнуло, что данный налог является временным и направлен именно против сверхприбылей.
"Необходимость введения временного взноса солидарности обусловлена значительным ростом прибыли банков, который в последние два года в значительной степени был вызван экономическими и геополитическими факторами, а не деловыми решениями. Временный солидарный взнос рассчитывается без каких-либо негативных последствий для конкурентоспособности Литвы", - говорится в сообщении Министерства финансов Литвы.
Министр финансов Латвии Арвил Ашераденс называет подход Литвы слишком радикальным и указывает на то, что он может нанести ущерб банковскому сектору. Вместо этого он предлагает обязать банки ежегодно платить корпоративный налог в размере 20% от прибыли. Фактически это не будет новый налог, поскольку именно такую ставку банки должны платить сейчас, если прибыль распределяется в виде дивидендов.
"В Латвии мы хотим, чтобы банковский сектор продолжал работать и по-прежнему кредитовал жителей и бизнес. Мы посчитали, что не хотим идти столь радикальным путем. Однако если мы посмотрим на ситуацию, когда ничего платить не нужно, налог на прибыль в размере 20%, на мой взгляд, является адекватной мерой", - сказал Ашераденс.
Министр подчеркнул, что, хотя налог на прибыль необходимо платить уже сейчас, на практике банки его почти не платят. Дивиденды выплачиваются редко, а если платятся, то из прибыли, с которой налог был уплачен до 2018 года. Об этом также свидетельствуют данные, присланные VID.
За последние пять лет банки заплатили в общей сложности лишь 2,6 миллиона евро подоходного налога с предприятий. Весь финансовый сектор в совокупности - менее 25 миллионов евро.
В целом финансовый сектор заплатил 121 миллион евро налогов в прошлом году и 183,5 миллиона евро за год до реформы налога с доходов предприятий (UIN) в 2017 году.
Заставляя платить налог на прибыль вместо дивидендов, Министерство финансов надеется получить от отрасли в следующем году дополнительно 140 миллионов евро.
Финансовый сектор: прибыль следует оценивать в течение более длительного периода
Глава Ассоциации финансовой индустрии, представляющей большинство банков, Санита Баяре называет предложение более конструктивным по сравнению с литовской моделью, но не согласна с тезисом о том, что оно лишь требует более ранней уплаты налога, который в любом случае придется платить: "Большая часть прибыли направляется, скажем так, в капитал, и поэтому, в принципе, если посчитать, что налог на реинвестированную прибыль равен нулю, а в новом предложении он составляет 20%, то увеличение составляет именно эти 20 процентов, а это огромный рост", - подчеркнула Баяре.
Она также утверждает, что внезапная прибыль банков "получились из воздуха" из-за повышения ставок ЕЦБ. Баяре считает, что резкий рост прибыли носит временный характер и ситуацию необходимо оценивать в более длительном периоде.
"Я считаю, что по своей природе прибыль банков нельзя рассматривать ни в полугодовом, ни в годовом исчислении. Банковский бизнес - очень тонкий механизм, и его следует рассматривать через призму экономического цикла. Потому что в те моменты, когда банки действительно зарабатывают больше, они также направляют больше средств в капитал и создают "подушку безопасности", чтобы в случае рецессии и трудностей они могли продолжать кредитовать и поддерживать своих клиентов за счет этих дополнительных буферов капитала", - указала Санита Баяре.
Комментируя введенный Литвой солидарный взнос из сверхдоходов банков, Баяре отметила, что это может препятствовать инвестициям.
СЗК и "Прогрессивные" обещают поддержку
В Сейме за введение налога на сверхприбыль по литовскому образцу ранее выступали как Союз зеленых и крестьян, так и "Прогрессивные", причем не только для банков. В марте СЗК представил соответствующий законопроект, а фракция "Прогрессивных" проголосовала за него.
В правительстве у СЗК будет возможность реализовать свои планы. При этом руководитель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис отметил, что не будет настаивать на идее налога на сверхприбыль, главное - чтобы министерство собрало предполагаемые 140 млн евро.
Предложение Минфина поддерживает и представитель "Прогрессивных" Андрис Шуваев, ранее выступавший за налог на сверхприбыль:
"Мы также рассматриваем, и я думаю, что это важно, постоянную структуру, такую, которая будет применяться и в последующие годы. И в этом смысле будет носить системный характер и, таким образом, наверняка будет приносить доход в будущие годы. Поэтому такой разовый налог на сверхприбыль может быть менее эффективным с точки зрения того, что он будет разовым, применяться только в этом году и не более того", - отметил политик.
Министр финансов Ашераденс добавил, что доходы могут быть использованы для обеспечения национальной безопасности, как в Литве, но эти деньги также будут направлены на поддержку заемщиков. Пока неясно, в каком объеме и кому.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!