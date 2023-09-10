Что делать со сверхприбылью латвийских банков? Минфину не нравится опыт Литвы

Комментируя введенный Литвой солидарный взнос из сверхдоходов банков, Баяре отметила, что это может препятствовать инвестициям.

СЗК и "Прогрессивные" обещают поддержку

В Сейме за введение налога на сверхприбыль по литовскому образцу ранее выступали как Союз зеленых и крестьян, так и "Прогрессивные", причем не только для банков. В марте СЗК представил соответствующий законопроект, а фракция "Прогрессивных" проголосовала за него.

В правительстве у СЗК будет возможность реализовать свои планы. При этом руководитель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис отметил, что не будет настаивать на идее налога на сверхприбыль, главное - чтобы министерство собрало предполагаемые 140 млн евро.

Предложение Минфина поддерживает и представитель "Прогрессивных" Андрис Шуваев, ранее выступавший за налог на сверхприбыль:

"Мы также рассматриваем, и я думаю, что это важно, постоянную структуру, такую, которая будет применяться и в последующие годы. И в этом смысле будет носить системный характер и, таким образом, наверняка будет приносить доход в будущие годы. Поэтому такой разовый налог на сверхприбыль может быть менее эффективным с точки зрения того, что он будет разовым, применяться только в этом году и не более того", - отметил политик.

Министр финансов Ашераденс добавил, что доходы могут быть использованы для обеспечения национальной безопасности, как в Литве, но эти деньги также будут направлены на поддержку заемщиков. Пока неясно, в каком объеме и кому.