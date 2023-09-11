Джокович обыграл Медведева в финале US Open

Встреча продолжалась 3 часа 17 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

За это время Джокович сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Медведева шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Теперь счёт в личных встречах стал 10:5 в пользу серба.

Джокович стал самым возрастным победителем US Open в истории (36 лет 111 дней).

Для 27-летнего Даниила Медведева это был третий проигранный финал турнира "Большого шлема". Россиянин является победителем одного турнира "Большого шлема" (Открытый чемпионат США 2021).

Джокович в четвёртый раз выиграл US Open и повторил рекорд австралийки Маргарет Корт по числу побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде - 24.

За победу на Открытом чемпионате США Джокович получит 2000 рейтинговых очков и 3 миллиона долларов призовых. Медведев, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

В обновлённом рейтинге ATP Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира, сместив испанца Карлоса Алькараса.