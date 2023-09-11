Пятые в мире! Рига встретила сборную Латвии по баскетболу

Сегодня в 17:30 в Риге у памятника Свободы состоится торжественная встреча сборной Латвии по баскетболу, которая завершила свой дебют на чемпионате мира на высоком пятом месте.
Видео: Запись трансляции встречи баскетболистов
🇱🇻🏀Вот так сейчас проходит мероприятие у памятника Свободы в Риге. Овации, радостные крики "Latvija!", гимн и речи! В столице сегодня по-особенному тепло.— Rus.Tvnet.lv (@Tvnet_Rus) September 11, 2023
📸TVNET GRUPA pic.twitter.com/BqFAt9qfAD
Видео: Сборная отправляется из аэропорта к месту встречи в Риге
Галерея: В Латвию вернулась сборная по баскетболу
🏀✈️Латвийские баскетболисты выходят из самолета в аэропорту "Рига"— Rus.Tvnet.lv (@Tvnet_Rus) September 11, 2023
📸 TVNET GRUPA pic.twitter.com/gnNMdvspL4
Перед приземлением самолет со сборной сделал круг почета над Ригой.
Goda aplis arī tika @basketbols 🥰 #FIBAWorldCup2023 #6spēlētājs #uzpriekšulatvieši #trīszvaigznes pic.twitter.com/F3lCKf3Iq6— Rihards Gromuls (@Gromuls) September 11, 2023
А позднее уже приземлился в столичном аэропорту.
Видео: Самолет с командой приземлился в аэропорту "Рига"
Как сообщили агентству LETA в управлении внешних связей Рижской думы, организаторы мероприятия призывают болельщиков не ехать в аэропорт "Рига", а собраться у памятника Свободы.
В подгруппе сборная Латвии обыграла Францию и Ливан, но проиграла Канаде. В следующем туре латвийские баскетболисты разгромили команды Испании и Бразилии, выйдя в четвертьфинал, где уступили Германии. В борьбе за 5-8-е места Латвия сначала победила Италию, а завершила чемпионат победой над Литвой.
Рижская дума выделила на организацию торжественной встречи сборной Латвии 64 267 евро. Аналогичное приветственное мероприятие было организовано весной для сборной Латвии по хоккею, завоевавшей бронзовые медали на чемпионате мира. В тот день у памятника Свободы собралось несколько десятков тысяч болельщиков.
Во время встречи баскетболистов предусмотрены ограничения в движении транспорта.
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