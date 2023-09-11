Пятые в мире! В Риге состоится торжественная встреча сборной Латвии по баскетболу

Как сообщили агентству LETA в управлении внешних связей Рижской думы, организаторы мероприятия призывают болельщиков не ехать в аэропорт "Рига", а собраться у памятника Свободы. Точная информация о маршруте, по которому спортсмены отправятся от аэропорта "Рига" к памятнику Свободы, будет предоставлена сегодня в течение дня.

В подгруппе сборная Латвии обыграла Францию и Ливан, но проиграла Канаде. В следующем туре латвийские баскетболисты разгромили команды Испании и Бразилии, выйдя в четвертьфинал, где уступили Германии. В борьбе за 5-8-е места Латвия сначала победила Италию, а завершила чемпионат победой над Литвой.

Рижская дума выделила на организацию торжественной встречи сборной Латвии 64 267 евро. Аналогичное приветственное мероприятие было организовано весной для сборной Латвии по хоккею, завоевавшей бронзовые медали на чемпионате мира. В тот день у памятника Свободы собралось несколько десятков тысяч болельщиков.

Во время встречи баскетболистов предусмотрены ограничения в движении транспорта.