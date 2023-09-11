Видео ⟩ Выставленная из квартиры должница живет в Бикерниекском лесу: как помогает самоуправление

Наталья рассказала, что в 2019 году умерла ее мама: "Я осталась одна и получила пособия. В социальной помощи мне потом отказали, и я встретила мужчину. Я прожила с ним два года, а потом мне сказали, что за квартиру есть долг и мы выставляем вас на улицу".

В свои 49 лет на учете в социальной службе она никогда не состояла, на оплачиваемой работе тоже не работала. Счета за квартиру сама никогда не платила. Так и накопился долг за двухкомнатную квартиру - не менее 5000 евро.

Управляющий домом, Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), сообщил программе 4. studija, что Наталья была выселена из жилья по решению суда этим летом, 27 июля. Значит, женщина прожила без крова больше месяца.

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