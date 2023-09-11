Россия ночью нанесла авиационные и ракетные удары по Украине

Информация о последствиях уточняется, говорится в обнародованном Генштабом ВСУ обзоре оперативной информации.

В нем отмечается, что Россия нанесла пять ракетных и 87 авиаударов, а также произвела 44 обстрела из многозарядных реактивных установок. Целями были как позиции ВСУ, так и гражданские объекты.

Россия также направила по целям в Украине 33 ударных беспилотника Shahed, 26 из которых были сбиты противовоздушной обороной Украины.

Удары вражеской авиации были направлены против населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Артиллерийскому обстрелу России подверглись около 100 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, отметил Генштаб ВСУ.