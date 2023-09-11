Россия в ночь на понедельник нанесла очередные авиационные и ракетные удары по Украине, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
Россия ночью нанесла авиационные и ракетные удары по Украине
Информация о последствиях уточняется, говорится в обнародованном Генштабом ВСУ обзоре оперативной информации.
В нем отмечается, что Россия нанесла пять ракетных и 87 авиаударов, а также произвела 44 обстрела из многозарядных реактивных установок. Целями были как позиции ВСУ, так и гражданские объекты.
Россия также направила по целям в Украине 33 ударных беспилотника Shahed, 26 из которых были сбиты противовоздушной обороной Украины.
Удары вражеской авиации были направлены против населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Артиллерийскому обстрелу России подверглись около 100 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, отметил Генштаб ВСУ.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!