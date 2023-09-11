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Многолетний игрок сборной Латвии Лайзанс принял участие в матче памяти в Москве

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Игрок сборной Латвии по футболу Юрис Лайзанс
Игрок сборной Латвии по футболу Юрис Лайзанс Фото: Lita Krone/LETA

Многолетний полузащитник сборной Латвии по футболу Юрис Лайзанс в эти выходные в Москве принял участие в игре между легендами московского "Спартака" и сборной мира, пишет LETA.

Матч был посвящен памяти бывшего футболиста "Спартака" Ильи Цымбаларя. Умерший в 2013 году в возрасте 44 лет одессит Цымбаларь большую часть карьеры провел в рядах "Спартака". Первоначально он выступал за Украину на уровне сборной, но с 1994 года представлял Россию.

Помимо российских футболистов и Лайзанса, в игре также приняли участие игроки из Бразилии, Сербии, ЮАР, Болгарии, Узбекистана, Беларуси, Сенегала, Армении, Северной Македонии, Нигерии и Молдовы. Среди участников матча был также Анатолий Тимощук, который когда-то представлял Украину, но после полномасштабного вторжения России в Украину решил продолжить работу в стране-агрессоре. 

Лайзанс завершил футбольную карьеру в 2014 году, а затем до 2022 года работал в российском клубе "Краснодар", занимаясь подбором игроков.

В 2005 году Лайзанс стал первым и пока единственным латвийским футболистом, получившим один из кубков европейского клубного турнира, выиграв Кубок УЕФА вместе с ЦСКА. В составе сборной Латвии полузащитник участвовал в финальном турнире чемпионата Европы 2004 года, забив 15 голов в общей сложности в 113 матчах за сборную.

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