Правительство выделит сборной Латвии по баскетболу 211 000 евро

В соответствии с законом о спорте Кабинет министров может присуждать премии за выдающиеся достижения в спорте спортсменам, тренерам и спортивному персоналу и соответствующим спортивным федерациям. Общая сумма премий оценивается в 106 716 евро.

Латвийский баскетбольный союз также подал в Минобразования запрос на выделение финансирования, так как регламент Кубка мира с непредсказуемыми количеством матчей и датой окончания соревнований серьезно затруднил планирование передвижения латвийской делегации, а выход в число восьми лучших команд увеличил срок пребывания сборной на турнире и стоимость возвращения из Манилы в Ригу.

С учетом большого расстояния между Манилой и Ригой, численности делегации и ограниченной доступности авиабилетов команда отдельными группами добиралась до ОАЭ, а оттуда вернется рейсом Дубай-Рига, который был заказан у авиакомпании airBaltic.

Сегодня у памятника Свободы состоится торжественная встреча сборной, которая на дебютном чемпионате мира завоевала высокое 5-е место. Рижская дума на организацию встречи выделила 64,3 тыс. евро.