Видео ⟩ Авария из семи машин и большая пробка. Открыта новая информация о ДТП под Саласпилсом

Очередь из пострадавших автомобилей под Саласпилсом была впечатляющая. В аварию попали семь машин - три Volkswagen, а также Nissan, Opel, Škoda и Citroen. Завершающим элементом очереди стал микроавтобус Volkswagen. Водитель Мартиньш поделился произошедшим со своей точки зрения.

Водитель микроавтобуса Volkswagen Мартиньш рассказал, что Golf врезался в зеленый фургон Volkswagen. Хотя он и тормозил, столкновения избежать не удалось.

Перед микроавтобусом Мартиньша находился Volkswagen Golf, который, судя по всему, пострадал в аварии больше всего.

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