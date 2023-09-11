Пн, 11.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Авария из семи машин и большая пробка. Открыта новая информация о ДТП под Саласпилсом

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

8 сентября внушительная пробка на Даугавпилсском шоссе под Саласпилсом образовалась из-за столкновения семи автомобилей. Как рассказали водители - один из них резко затормозил, так как заметил стоящий на дороге грузовик, сообщает передача Degpunktā.

Очередь из пострадавших автомобилей под Саласпилсом была впечатляющая. В аварию попали семь машин - три Volkswagen, а также Nissan, Opel, Škoda и Citroen. Завершающим элементом очереди стал микроавтобус Volkswagen. Водитель Мартиньш поделился произошедшим со своей точки зрения.

Водитель микроавтобуса Volkswagen Мартиньш рассказал, что Golf врезался в зеленый фургон Volkswagen. Хотя он и тормозил, столкновения избежать не удалось.

Перед микроавтобусом Мартиньша находился Volkswagen Golf, который, судя по всему, пострадал в аварии больше всего.

Подробнее в сюжете Degpunktā!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх