Видео ⟩ Авария из семи машин и большая пробка. Открыта новая информация о ДТП под Саласпилсом

8 сентября внушительная пробка на Даугавпилсском шоссе под Саласпилсом образовалась из-за столкновения семи автомобилей. Как рассказали водители - один из них резко затормозил, так как заметил стоящий на дороге грузовик, сообщает передача Degpunktā.
Очередь из пострадавших автомобилей под Саласпилсом была впечатляющая. В аварию попали семь машин - три Volkswagen, а также Nissan, Opel, Škoda и Citroen. Завершающим элементом очереди стал микроавтобус Volkswagen. Водитель Мартиньш поделился произошедшим со своей точки зрения.
Водитель микроавтобуса Volkswagen Мартиньш рассказал, что Golf врезался в зеленый фургон Volkswagen. Хотя он и тормозил, столкновения избежать не удалось.
Перед микроавтобусом Мартиньша находился Volkswagen Golf, который, судя по всему, пострадал в аварии больше всего.
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