Сборная Латвии по футболу проиграла седьмой матч подряд

Матч прошёл на рижском стадионе "Сконто" и завершился победой сборной Уэльса со счётом 2:0.

Счёт на 29-й минуте матча открыл Аарон Рэмзи, который точно исполнил 11-метровый удар. Окончательный счёт на табло на шестой компенсированной ко второму тайму минуте забил Дэвид Брукс.

Напомним, сборная Латвии начала отборочный турнир на Евро-2024 с выездного поражения от Уэльса (0:1), затем дома уступила Турции (2:3), на выезде проиграла Армении (1:2) и Хорватии (0:5).

Учитывая выездное поражение в проверочном матче от Ирландии (2:3) и поражение в Кубке Балтии от Исландии (1:1, пен. 7:8), серия из поражений сборной Латвии продолжается уже семь матчей.

В данный момент сборные Хорватии и Турции с 10 очками возглавляют группу "D", а следом с 7 очками идут Армения и Уэльс. Латвия без набранных очков занимает пятое место.

Следующий матч сборная Латвии по футболу проведёт 12 октября у себя дома против команды Армении. Матч пройдёт на рижском стадионе "Сконто".