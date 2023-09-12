Сборная Латвии по футболу проиграла седьмой матч подряд

Сборная Латвии по футболу на своём поле потерпела поражение от команды Уэльса в своём пятом матче отборочного турнира Евро-2024.
Матч прошёл на рижском стадионе "Сконто" и завершился победой сборной Уэльса со счётом 2:0.
Счёт на 29-й минуте матча открыл Аарон Рэмзи, который точно исполнил 11-метровый удар. Окончательный счёт на табло на шестой компенсированной ко второму тайму минуте забил Дэвид Брукс.
Напомним, сборная Латвии начала отборочный турнир на Евро-2024 с выездного поражения от Уэльса (0:1), затем дома уступила Турции (2:3), на выезде проиграла Армении (1:2) и Хорватии (0:5).
Учитывая выездное поражение в проверочном матче от Ирландии (2:3) и поражение в Кубке Балтии от Исландии (1:1, пен. 7:8), серия из поражений сборной Латвии продолжается уже семь матчей.
В данный момент сборные Хорватии и Турции с 10 очками возглавляют группу "D", а следом с 7 очками идут Армения и Уэльс. Латвия без набранных очков занимает пятое место.
Следующий матч сборная Латвии по футболу проведёт 12 октября у себя дома против команды Армении. Матч пройдёт на рижском стадионе "Сконто".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!