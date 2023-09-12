Принцесса Уэльская трогательно почтила память королевы Елизаветы II

В годовщину смерти королевы Елизаветы II принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин посетили частную службу в соборе Святого Давида в Пембрукшире. По пути туда Кейт и Уильям встретили толпу людей, стоявших снаружи и обменивавшихся нежными фразами в адрес ушедшей королевы.
Принцесса Уэльская призвала людей хранить и беречь свои чудесные воспоминания о покойной королеве Елизаветы II в годовщину ее смерти.
Кейт также надела в тот день серьги, которые когда-то принадлежали королеве.
По прибытии в собор принцесса Уэльская положила букет белых роз рядом с фотографией королевы в рамке. После возложения цветов Кейт и Уильям почтили память Елизаветы II минутой молчания.
Галерея: Годовщина смерти королевы Елизаветы II
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