Вт, 12.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Принцесса Уэльская трогательно почтила память королевы Елизаветы II

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

В годовщину смерти королевы Елизаветы II принц и принцесса Уэльские Уильям и Кэтрин посетили частную службу в соборе Святого Давида в Пембрукшире. По пути туда Кейт и Уильям встретили толпу людей, стоявших снаружи и обменивавшихся нежными фразами в адрес ушедшей королевы.

Принцесса Уэльская призвала людей хранить и беречь свои чудесные воспоминания о покойной королеве Елизаветы II в годовщину ее смерти.

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Кейт также надела в тот день серьги, которые когда-то принадлежали королеве.

По прибытии в собор принцесса Уэльская положила букет белых роз рядом с фотографией королевы в рамке. После возложения цветов Кейт и Уильям почтили память Елизаветы II минутой молчания.

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix
Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Галерея: Годовщина смерти королевы Елизаветы II

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх