Событие дня: в Латвию вернулась сборная по баскетболу, занявшая на Чемпионате мира 5 место! Спортсменов встречали десятки тысяч человек, но даже это не единственное важное событие уходящего понедельника. Подробнее - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 11 сентября ⟩ Сборная по баскетболу вернулась в Латвию, директор гимназии о визите Ринкевича и насильник в рижской церкви
Новости Латвии:
Сегодня в Риге у памятника Свободы состоялась торжественная встреча сборной Латвии по баскетболу, которая завершила свой дебют на чемпионате мира на высоком пятом месте. RUS TVNET вел прямую трансляцию с мероприятия.
На каком языке отвечали президенту Латвии Эдгару Ринкевичу первоклашки Рижской классической гимназии во время посещения им линейки 1 сентября? И на каком языке говорят на переменах учащиеся, для которых русский язык родной? В эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" обсудили (не)готовность детей к обучению только на госязыке с директором гимназии Романом Алиевым.
Прокуратура обвиняет бывшего настоятеля церкви Святого Альберта в Риге Кришьяниса Дамбергса в сексуальном насилии над ребенком в помещении церкви.
Весной этого года Европейская комиссия предупредила государства-члены: высокие бюджетные дефициты были вполне объяснимы во время Covid-19, но теперь пришло время снова начать соблюдать правила. Невыполнение этого требования может привести к штрафам в следующем году. Эстония объявила о бюджете жесткой экономии, Латвия все еще не определилась с бюджетом на следующий год из-за отсутствия правительства, которое могло бы согласовать политические вопросы.
Из-за накопившегося долга из квартиры в Риге выселили и переселили в лес некую женщину. Наталья рассказала, что в 2019 году умерла ее мама: "Я осталась одна и получила пособия. В социальной помощи мне потом отказали, и я встретила мужчину. Я прожила с ним два года, а потом мне сказали, что за квартиру есть долг и мы выставляем вас на улицу".
Весной Зане, отправив электронное письмо, записалась в 1-ю Рижскую больницу в очередь ожидающих на две услуги. На следующий день ей перезвонили из больницы и сообщили, что поставили ее на очередь, а также зафиксировали, что услуга нужна Зане в конце года. Однако предложение от медучреждения поступило уже в середине лета.
В связи с рисками, идентифицированными Службой государственной безопасности, с момента вторжения России в Украину во въезде в Латвию было отказано 767 иностранцам.
За рубежом:
Украина, возможно, разработала собственную дальнобойную ракету, которая теоретически может "достать" до таких российских городов, как Рязань, Курск и даже Москва. Украинская служба Би-би-си поговорила со своими источниками, чтобы проверить, действительно ли это так.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN отверг возможность компромисса с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что у этой войны не будет счастливого конца.
Россия в ночь на понедельник нанесла очередные авиационные и ракетные удары по Украине.
Президент Бразилии ранее заявлял, что если Путин приедет в его страну на саммит G20, то его никто не арестует. Теперь же Лула сказал, что задерживать или не задерживать Путина - дело бразильских органов юстиции.
Интересное чтиво:
Многие нарушения прав человека в Китае широко известны. "Лагеря перевоспитания" уйгуров, репрессии против диссидентов, цензура в интернете и СМИ. Куда менее известное преступление - насильственное похищение органов у заключенных.
Украинцы могут атаковать российские города, аэродромы, военные объекты, так как 90% российских систем противовоздушной обороны находятся на южном и восточном фронте в Украине, пытаясь удержать "Байрактары" и "МиГи" украинцев от бомбардировки российских траншей. На вопросы онлайн-журнала Klik отвечает итальянский военный эксперт Томас Тайнер.
Есть один совсем простой трюк, как из ничего создать все, что вы когда-нибудь хотели в жизни. И будете счастливы навечно! Так утверждают "коучи по манифестации", которые размножились с головокружительной скоростью и предлагают свои услуги по астрономическим ценам. Эти "умные коучи" утверждают, что помогут привлечь деньги, и публикуют анонимные отзывы о чуть ли не с неба свалившихся тысячах и путешествиях.
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Многолетний полузащитник сборной Латвии по футболу Юрис Лайзанс в эти выходные в Москве принял участие в игре между легендами московского "Спартака" и сборной мира.
8 сентября прошел ровно год со дня смерти королевы Елизаветы II и вечером в Риге состоялся необычный флешмоб - прогулка с корги от памятника Свободы до посольства Великобритании, на которую собрались десятки собак со своими хозяевами. Полюбуйтесь на самые забавные и милые моменты прогулки!
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