Президент Бразилии ранее заявлял, что если Путин приедет в его страну на саммит G20, то его никто не арестует. Теперь же Лула сказал, что задерживать или не задерживать Путина - дело бразильских органов юстиции.

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Многие нарушения прав человека в Китае широко известны. "Лагеря перевоспитания" уйгуров, репрессии против диссидентов, цензура в интернете и СМИ. Куда менее известное преступление - насильственное похищение органов у заключенных.

Украинцы могут атаковать российские города, аэродромы, военные объекты, так как 90% российских систем противовоздушной обороны находятся на южном и восточном фронте в Украине, пытаясь удержать "Байрактары" и "МиГи" украинцев от бомбардировки российских траншей. На вопросы онлайн-журнала Klik отвечает итальянский военный эксперт Томас Тайнер.

Есть один совсем простой трюк, как из ничего создать все, что вы когда-нибудь хотели в жизни. И будете счастливы навечно! Так утверждают "коучи по манифестации", которые размножились с головокружительной скоростью и предлагают свои услуги по астрономическим ценам. Эти "умные коучи" утверждают, что помогут привлечь деньги, и публикуют анонимные отзывы о чуть ли не с неба свалившихся тысячах и путешествиях.

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Многолетний полузащитник сборной Латвии по футболу Юрис Лайзанс в эти выходные в Москве принял участие в игре между легендами московского "Спартака" и сборной мира.

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