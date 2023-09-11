Бабье лето продолжается: синоптики о погоде во вторник

Осадков не ожидается, но над большей частью территории страны будет небольшая облачность. Ветер слабый южный, юго-восточный, в Курземе в основном безветрие. Температура воздуха опустится до +10...+16 градусов.

День обещает быть сухим и солнечным, в первой половине дня местами в Курземе сохранится туман. При слабом южном ветре воздух прогреется до +23...+26 градусов, на градус холоднее будет в некоторых местах на побережье.

В Риге во вторник сохранится сухая и солнечная погода, будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ранним утром опустится до +16 градусов, в пригородах до +13...+15 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до +25...+26 градусов.