Санкции ЕС на практике: что изменилось для россиян

Будет ли автомобиль конфискован?

В связи с несколькими случаями ареста автомобилей российских граждан в Германии со ссылкой на санкции ЕС возникает вопрос: ждать ли россиянам конфискаций в случае нарушения запрета на ввоз автомобиля? На него Еврокомиссия отвечает, что подобных предписаний нет: "Запрет на импорт в ЕС гласит, что товары, включенные в Приложение XXI, не могут ввозиться в Евросоюз. Реализация санкций ЕС возлагается на государства-члены". То есть обязанность властей на границе - не допустить ввоз автомобиля на территорию страны Евросоюза, а каким образом они будут выполнять эту обязанность, Еврокомиссия не знает.

А что с другими вещами?

В список санкционных товаров в этом приложении входят не только автомобили, но и другие вещи, без которых трудно представить себе любое путешествие. Среди них, например, чемоданы и дорожные сумки, ряд предметов женской и детской одежды, обувь, смартфоны и любые другие телефоны, предметы гигиены. Будут ли наказывать за их ввоз?

Представитель Еврокомиссии указал, что неспроста разъяснение, опубликованное 8 сентября, касается только автомобилей. Из всех личных предметов из этого списка именно они представляют наибольшую ценность. К другим санкционным товарам на границе не должны относиться столь же строго, сказал Даниэль Фэрри. "Одежда, надетая на человеке, пересекающем границу, вряд ли может быть направлена на обход санкций ЕС. Я думаю, что это здравый смысл, - ответил он на вопрос корреспондентки DW. - Это совсем иная ситуация, чем с дорогим автомобилем, и я думаю, что это учитывается при применении санкций странами - членами Евросоюза".

Фэрри напомнил, что санкции ЕС направлены на то, чтобы лишить Кремль доходов для финансирования войны и необходимо обеспечивать их эффективность и невозможность обхода. "Когда речь идет о ценных товарах, например автомобилях, то здесь требуется строгое соблюдение санкций", - подчеркнул он, добавив, что это одна из причин, по которой Еврокомиссия 8 сентября обновила рекомендации по их применению. В ее задачи входит обеспечение единообразной имплементации штрафных мер по всему ЕС. DW продолжит выяснять их детали и практическое значение для граждан РФ.