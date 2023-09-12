Видео ⟩ Артиллерия "Азова" уничтожает российский танк Т-90

Украинская артиллерия удачно поразила российский танк Т-90, в свою очередь при помощи дрона был ликвидирован экипаж, сообщила бригада специального назначения "Азов".
Успешная операция была проведена 12-й бригадой специального назначения Национальной гвардии "Азов". Как видно на видео, после первого точного попадания танк начал дымиться, а спустя несколько мгновений загорелся, что сопровождалось эффектным взрывом.
Как сообщалось ранее, Т-90 - это самые современные танки в арсенале россиян. Ранее украинцам уже несколько раз удавалось уничтожить как танки Т-90М, так и Т-09С. В публичных источниках появилась информация, что с 24 февраля прошлого года Украина уничтожила несколько десятков, может даже сотен танков серии Т-90.
Танк Т-90М известен и под названием "Прорыв". Это главная углубленная модернизация танка Т-90. Он получил новую башню, которая отличается от стандартной модели, установленной на Т-90. Кроме того, Т-90М имеет гораздо более мощный двигатель. "Прорыв" оборудован многоканальной системой наблюдения, позволяющей использовать оружие в любое время суток. Однако главное его преимущество - обмен данными с другими транспортными средствами в режиме реального времени.
Танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90 по боевой эффективности, сохраняя при этом преимущества предыдущей модели. Контракт на поставку этих танков был подписан 24 августа 2017 года между Министерством обороны Российской Федерации и Научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод", производителем военной техники.
В свою очередь версия Т-90С является экспортным вариантом основного боевого танка Т-90. Он имеет ряд отличий - другую башню с модернизированным вооружением, цифровую систему управления огнем, средства связи и другие важные особенности.
Кроме того, экспортная версия имеет другую схему динамической защиты, более мощный двигатель и автоматическую коробку передач.
Танк был построен российским машиностроительным предприятием "Уралвагонзавод", расположенным в Нижнем Тагиле. Эти танки поступили на вооружение российской армии в 1992 году, а в феврале 2001 года индийская армия подписала контракт на поставку 310 танков Т-90С. 124 танка были построены в России, а остальные доставлены в Индию для окончательной доработки.
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