Видео ⟩ Артиллерия "Азова" уничтожает российский танк Т-90

Успешная операция была проведена 12-й бригадой специального назначения Национальной гвардии "Азов". Как видно на видео, после первого точного попадания танк начал дымиться, а спустя несколько мгновений загорелся, что сопровождалось эффектным взрывом.

Как сообщалось ранее, Т-90 - это самые современные танки в арсенале россиян. Ранее украинцам уже несколько раз удавалось уничтожить как танки Т-90М, так и Т-09С. В публичных источниках появилась информация, что с 24 февраля прошлого года Украина уничтожила несколько десятков, может даже сотен танков серии Т-90.

Танк Т-90М известен и под названием "Прорыв". Это главная углубленная модернизация танка Т-90. Он получил новую башню, которая отличается от стандартной модели, установленной на Т-90. Кроме того, Т-90М имеет гораздо более мощный двигатель. "Прорыв" оборудован многоканальной системой наблюдения, позволяющей использовать оружие в любое время суток. Однако главное его преимущество - обмен данными с другими транспортными средствами в режиме реального времени.