СЗК еще не решили вопрос о поддержке кандидатуры Осиповой на должность судьи ВС

Полтора года назад СЗК голосовал против кандидатуры Осиповой. Валайнис отметил, что, вопреки публичным заявлениям, СЗК в то время не рассматривал вопрос о либеральности Осиповой. У партийного объединения тогда была совершенно другая аргументация, а именно, насколько профессиональный опыт и биография Осиповой соотносятся с работой именно в конкретном департаменте ВС.

Валайнис также отметил, что полтора года назад "никто и не считал нужным" обращаться к СЗК с объяснениями в связи с вопросами политической силы.

"Увидим, как будет на этот раз", - сказал глава фракции.

Как сообщалось, общее собрание департамента гражданских дел Верховного суда (ВС) повторно признало профессора Латвийского университета, бывшую судью и председателя Конституционного суда (КС) Саниту Осипову соответствующей должности сенатора, сообщили в ВС.

На вакантную должность сенатора Осипова претендует как бывшая судья КС в соответствии с ч. 3 ст. 54 закона о судебной власти, которая дает возможность претендовать на должность судьи ВС лицу, занимавшему должность судьи КС, международного суда или наднационального суда и получившему положительное заключение общего собрания судей департамента ВС.