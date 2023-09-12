СЗК еще не решили вопрос о поддержке кандидатуры Осиповой на должность судьи ВС

Союзу зеленых и крестьян (СЗК) еще предстоит обсудить, следует ли поддержать кандидатуру профессора Латвийского университета, бывшей судьи и председателя Конституционного суда (КС) Саниты Осиповой на должность судьи Верховного суда (ВС), сообщил председатель парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис.
Полтора года назад СЗК голосовал против кандидатуры Осиповой. Валайнис отметил, что, вопреки публичным заявлениям, СЗК в то время не рассматривал вопрос о либеральности Осиповой. У партийного объединения тогда была совершенно другая аргументация, а именно, насколько профессиональный опыт и биография Осиповой соотносятся с работой именно в конкретном департаменте ВС.
Валайнис также отметил, что полтора года назад "никто и не считал нужным" обращаться к СЗК с объяснениями в связи с вопросами политической силы.
"Увидим, как будет на этот раз", - сказал глава фракции.
Как сообщалось, общее собрание департамента гражданских дел Верховного суда (ВС) повторно признало профессора Латвийского университета, бывшую судью и председателя Конституционного суда (КС) Саниту Осипову соответствующей должности сенатора, сообщили в ВС.
На вакантную должность сенатора Осипова претендует как бывшая судья КС в соответствии с ч. 3 ст. 54 закона о судебной власти, которая дает возможность претендовать на должность судьи ВС лицу, занимавшему должность судьи КС, международного суда или наднационального суда и получившему положительное заключение общего собрания судей департамента ВС.
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